Botafogo faz jogo histórico, vence PSG no Mundial de Clubes e fica na liderança de grupo

O atual campeão da Libertadores, o Botafogo venceu o todo-poderoso Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Champions League, pela Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos. No mítico estádio Rose Bowl (local da final da Copa do Mundo de 1994), em Los Angeles, o time carioca venceu por 1 a 0, gol de Igor Jesus, marcado na primeira etapa.

Com o resultado, o Fogão se isolou na liderança do grupo B da competição com 6 pontos conquistados. Mesmo com a derrota, o PSG ainda está em 2º lugar, acompanhado do Atlético de Madrid, que bateu o lanterninha Seattle Sounders por 3 a 1, mais cedo.

Jogo de entrega e raça

Com muita dedicação e aplicação tática, o Botafogo conseguiu segurar as principais investidas do PSG no primeiro tempo. O time francês, liderado pelo português Vitinha, não conseguia produzir chances de perigo.

Armando o bote no contra-ataque, puxado pelo cearense Artur e por aquele que viria a ser o protagonista do jogo, Igor Jesus, o Fogão começou a criar oportunidades. E em uma delas, aos 36 minutos, Igor Jesus recebeu no mano a mano, levou vantagem sobre a marcação e bateu na saída de Donnarumma, abrindo um placar.

Legenda: Jair foi um dos destaques do Botafogo na partida contra o PSG Foto: Vítor Silva/Botafogo

PSG volta com força máxima

O técnico do PSG, Luis Enrique, colocou em campo alguns de seus titulares, como Fabián Ruiz, Barcola e João Neves. Aumentou a pressão sobre a equipe brasileira, mas também sem levar perigo.

Barboza e Jair, zagueiros do Botafogo, fizeram partida perfeita e afastaram o perigo sempre que possível. Dessa forma, a equipe brasileira segurou o placar e comemorou uma vitória espetacular e histórica: afinal, desde 2012, quando o Corinthians foi campeão do Mundo contra o Chelsea, uma equipe nacional não vencia um time europeu em competições oficiais.

O Botafogo agora tenta confirmar a classificação contra o Atlético de Madrid, na terceira rodada. Com um empate, o Fogão assegura a liderança do grupo, mas, por incrível que pareça, ainda não está garantido na próxima fase e precisa somar pontos. A partida acontece dia 23 (segunda), às 16h.