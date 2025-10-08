Um Brasil melhor começa na infância

O Dia das Crianças não é só sobre presentes, propagandas e festas. É, acima de tudo, um convite à reflexão: o que realmente significa cuidar da infância? A resposta vai além de brinquedos. Significa assumir um compromisso coletivo para que meninos e meninas cresçam saudáveis, protegidos e com oportunidades reais de desenvolvimento. É nesse compromisso que mora a verdadeira grandeza desta data. Investir nas crianças de hoje é construir o Brasil de amanhã.

A infância é a fase mais determinante da vida. Cada experiência deixa marcas profundas na formação física, emocional e cognitiva. Quando uma criança tem acesso à educação de qualidade, acompanhamento em saúde, alimentação adequada e estímulos socioemocionais, ela tem muito mais chances de se tornar um adulto saudável, consciente e capaz de contribuir com a sociedade. Ao garantir essas condições, não estamos apenas assegurando direitos básicos, estamos rompendo ciclos de pobreza e desigualdade, e criando caminhos para um país mais justo e próspero.

Mas sabemos que o Brasil ainda carrega desafios enormes. Mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes vivem em situação de trabalho infantil, privados do direito de estudar, brincar e sonhar. Milhões ainda enfrentam barreiras no acesso à escola e à internet, o que compromete seu aprendizado e limita seus horizontes. Ignorar essas realidades é fechar os olhos para futuros interrompidos.

E quando governos, empresas, famílias e organizações se unem, resultados aparecem. Políticas públicas consistentes, empresas comprometidas com responsabilidade social, famílias engajadas e organizações da sociedade civil formando redes de apoio: cada ação, pequena ou grande, abre portas para um futuro melhor.

Nesse Dia das Crianças, o maior presente que podemos oferecer não cabe em uma caixa. O que as crianças realmente precisam é de escolas de qualidade, acesso à saúde, proteção contra a violência e ambientes seguros e estimulantes. Ao garantir isso, não estamos apenas presenteando uma criança individualmente, mas construindo um legado coletivo. O futuro do Brasil está nas mãos das crianças de hoje.