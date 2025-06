Sebastião e as lentes da realidade

O mineiro Sebastião Ribeiro Salgado Júnior ou, simplesmente, Sebastião Salgado (1944-2025), desaparecido a 23 de maio corrente, em Paris, deixa uma enorme lacuna no fotojornalismo brasileiro e mundial. Nascido na pequena Aimorés (MG), tornou-se um dos grandes expoentes da fotografia. Através de suas lentes denunciou a destruição da natureza, a exploração irracional dos recursos naturais, a desolação decorrente da ação humana. Preocupou-se também com a questão dos refugiados da guerra e da fome, através de fotografias célebres que expuseram a cruel realidade desses grupos extremamente vulneráveis.

Sebastião dedicou muitos anos de seu trabalho à Amazônia, tendo lá permanecido por mais de sete anos, em contato com os indígenas, registrando seu dia a dia, costumes e, também, as ameaças que ainda hoje os atingem, por conta da invasão de suas reservas pelo homem branco. Suas fotos de mais forte significado, sempre em preto e branco, resultaram de viagens por mais de 120 países, documentando, testemunhando o estado de degradação em que milhões de pessoas vivem em meio às guerras, à pobreza extrema e outras situações complexas onde o sofrimento decorrente das injustiças sociais é mostrado em toda a sua crueza. Embora sua formação universitária tenha sido como economista, inclusive com um doutorado na Universidade de Paris, logo despertou nele a preocupação com a devastação da natureza e o padecimento de milhões de seres humanos mundo afora.

Em 1973, fez sua primeira sessão de fotos, com uma câmera Leica que pertencia a sua esposa, Lélia Wanick Salgado (1946-). A partir daquela experiência, como fotógrafo independente, dedicou-se inteiramente ao fotojornalismo. Passou por importantes agências de fotografia, como as francesas Sygma e Gamma, além da norte-americana Magnum. Contratado para documentar os cem primeiros dias do governo de Ronald Reagan (1911-2004) como presidente daquele país, Sebastião registrou o atentado contra Reagan, em 1981. A venda dessas fotos para a imprensa mundial permitiu-lhe financiar seu primeiro projeto pessoal – uma viagem à África.

Daí em diante, não parou mais. Denunciou, através do poder expressivo de suas fotos, as migrações, o êxodo de enormes contingentes de famélicos perambulando, nus, pelo Sahel africano, a destruição da natureza. De seu trabalho resultaram livros como “Outras Américas”, sobre a situação dos pobres latino-americanos; “Êxodos e Retratos de Crianças do Êxodo”, onde suas fotos mostram que, apesar das diferenças físicas e raciais entre os indivíduos, seus sentimentos e reações são semelhantes; “Sahel: O Homem em Pânico”, onde registrou, durante um ano, a tragédia da seca no norte africano; e o monumental “Trabalhadores” , sobre o trabalho manual e a dramática exploração que atinge milhões de pessoas por todo o mundo. Preocupado com a preservação da Mata Atlântica, fundou, com a esposa, o Instituto Terra, desenvolvendo importante projeto de reflorestamento na Fazenda Bulcão, pertencente a sua família, na terra natal.

Criou ainda, em 1994, a agência de fotografia Imagens da Amazônia, que até hoje representa seu trabalho. O reconhecimento mundial veio naturalmente, através de premiações e exposições em todos os continentes. Foi ainda embaixador da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o UNICEF. Verdadeiro cidadão do mundo, cumpriu bem sua missão e merece eternas homenagens.