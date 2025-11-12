Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quando o trabalho ocupa todos os espaços da vida

Escrito por
Tatiana Pimenta producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Tatiana Pimenta é empreendedora
Legenda: Tatiana Pimenta é empreendedora

Imagine começar o dia respondendo mensagens às 7h da manhã e encerrar com uma reunião às 22h. Essa é a nova realidade de muitos profissionais ao redor do mundo. A linha entre vida pessoal e trabalho vem desaparecendo há algum tempo, mas dados recentes do Work Trend Index 2025, da Microsoft, mostram que essa tendência está se acelerando de forma preocupante.

Segundo o estudo, hoje um profissional é interrompido em média 275 vezes por dia por e-mails, chats e convites para reuniões. Isso representa uma interrupção a cada dois minutos durante o horário de trabalho. E os limites não param por aí: as mensagens fora do expediente aumentaram 15% no último ano, enquanto as reuniões após as 20h cresceram 16%, impulsionadas por interações entre diferentes fusos horários.

Esses dados escancaram um problema crônico: o trabalho está ocupando todos os espaços da vida. O tempo, a energia e até o pensamento, e as consequências são visíveis. Metade dos líderes e colaboradores relatam sentir que o trabalho está caótico e fragmentado. Ao mesmo tempo, 80% afirmam que não têm tempo ou energia suficiente para realizar suas tarefas. Como exigir inovação, criatividade e performance em um ambiente que promove esgotamento como norma?

É nesse contexto que a inteligência artificial entra em cena. O mesmo relatório revela que 82% dos líderes planejam usar agentes de IA para expandir a capacidade produtiva das equipes nos próximos 12 a 18 meses. A promessa é aliviar a carga repetitiva, automatizar fluxos e permitir que os profissionais possam se dedicar ao que realmente importa: decisões estratégicas, criação, relações humanas, ou seja, aquilo que nenhuma máquina substitui.

No entanto, há um risco evidente: substituir a sobrecarga humana por uma sobrecarga digital, onde a expectativa de entrega só aumenta, agora impulsionada por agentes que trabalham 24/7. 

Não é à toa que o estudo alerta que a velocidade dos negócios segue maior do que a capacidade de adaptação das pessoas. Se a IA for usada apenas para “produzir mais com menos”, sem repensar os fluxos, papéis e limites do trabalho, o resultado será ainda mais adoecimento.

Por isso, a tecnologia precisa vir acompanhada de uma mudança cultural profunda. Precisamos de líderes que entendam que a saúde mental não é um “extra”, mas um pilar estratégico. Que saibam calibrar o chamado “índice humano-agente”, promovendo equilíbrio e bem-estar, e não apenas eficiência operacional.

O futuro do trabalho já começou, mas ele precisa ser construído com propósito. A era dos Frontier Firms, como define a Microsoft, só será positiva se cada avanço tecnológico for acompanhado por avanços humanos: mais empatia, mais escuta, mais limites saudáveis.

A IA pode ser uma grande aliada da saúde mental, mas só se deixarmos espaço para que as pessoas continuem sendo pessoas.

Tatiana Pimenta é empreendedora

 
Tatiana Pimenta é empreendedora
Colaboradores

Quando o trabalho ocupa todos os espaços da vida

Tatiana Pimenta
Há 31 minutos
Enid Câmara é organizadora da Expolog
Colaboradores

Expolog: 20 anos conectando o Ceará ao futuro da logística

Enid Câmara
Há 31 minutos
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Enem: idade não reprova

Davi Marreiro
11 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho infantil em queda

A iniciativa acertou em cheio ao apostar na força da educação (e dos educadores) para formação gradativa de nova mentalidade sobre esta chaga social

Valdélio Muniz
10 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Maurício de Sousa, 90 anos

Quem não se divertiu com as aventuras da Mônica e seu coelho Sansão? Ou com as implicâncias do provocativo Cebolinha diante da “dentuça” e sua “língua do L”, trocando sempre os “rr” pelos “ll”?

Gilson Barbosa
10 de Novembro de 2025
Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República
Colaboradores

COP 30, a hora da verdade

Luiz Inácio Lula da Silva
09 de Novembro de 2025
Colaboradores

História: Martins Filho

Gonzaga Mota
08 de Novembro de 2025
Camila Mamede é empreendedora
Colaboradores

Café, trabalho e propósito: uma jornada de significado

Camila Mamede
08 de Novembro de 2025
Doutora em educação, professora da educação básica, membro da Coordenação Colegiada do Fórum EJA/CE
Colaboradores

Spaece: a história se repete

Clarice Gomes Costa
08 de Novembro de 2025
Kelvia Carneiro é administradora
Colaboradores

Educação financeira: o elo que falta na revolução digital brasileira

Kelvia Carneiro
07 de Novembro de 2025
Pedro Venturini é administrador
Colaboradores

Consumidor e Black Friday

Pedro Venturini
07 de Novembro de 2025
Wellington Sampaio
Colaboradores

A lei, os condomínios e a acessibilidade

Wellington Sampaio
06 de Novembro de 2025
Bruno Henrique é economista
Colaboradores

Planejar para aproveitar: o equilíbrio financeiro no fim de ano

Bruno Henrique
06 de Novembro de 2025
Gustavo Caetano é empresário
Colaboradores

Educação 5.0: Como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem?

Gustavo Caetano
05 de Novembro de 2025
Cláudia Schulz é presidente da Associação Brasileira de Startups
Colaboradores

Por que investir em startups no Brasil ainda é um ato de resistência?

Cláudia Schulz
05 de Novembro de 2025
Marcio Ribeiro é professor
Colaboradores

A ascensão da Publicidade de conteúdo curto e viral

Marcio Ribeiro
04 de Novembro de 2025
Luiz Gustavo Neves é empreendedor
Colaboradores

Futuro sem motorista

Luiz Gustavo Neves
04 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e conhecimento

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação

Valdélio Muniz
03 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Dias do livro e da leitura

O resultado do envolvimento de mestres e familiares com o livro e a leitura, seu incentivo às novas gerações, tenderá sempre ao fomento dessa atividade tão necessária para a assimilação do conhecimento e do entretenimento

Gilson Barbosa
03 de Novembro de 2025
Aldelfredo Mendes é diretor comercial
Colaboradores

Logística no Brasil

Aldelfredo Mendes
02 de Novembro de 2025