O sistema prisional cearense e a necessidade de reforço

A transformação do sistema prisional do Estado do Ceará é uma conquista de muitos braços. O protagonismo do policial penal levou a Secretaria de Administração Penitenciária, desde 2019, a ocupar os primeiros lugares em desempenho, segundo avaliação do próprio Governo. Sem sombra de dúvidas, as ações coordenadas pelo secretário Mauro Albuquerque surtiram efeitos extraordinários para o controle e a estabilidade do sistema.

Agora, é necessário reconhecer e valorizar o papel fundamental do policial penal — sobretudo daqueles que atuam nos corredores dos presídios, na chamada “ponta da lança”, e nos grupos táticos, executando missões em escoltas e momentos de crise. Esses profissionais vêm se doando ao longo dos anos para entregar não apenas segurança, mas também reinserção social aos custodiados. É um trabalho silencioso, muitas vezes invisível à sociedade, mas que tem sido fundamental na vida de milhares de cearenses.

Neste momento, fortalecer o que foi conquistado é o caminho natural. A nomeação de todos os aprovados no concurso em andamento representa mais do que o reforço de efetivo, é a garantia de que os plantões sejam oxigenados, os procedimentos reforçados, e que o ciclo de transformação continue girando.

Imagine um pai apenado que, dentro da prisão, descobre a possibilidade de trabalhar em uma pequena marcenaria instalada no presídio. Sem dúvida, ele aprende um ofício e passa a receber por isso. O dinheiro que entra ajuda a esposa a pagar as contas, comprar o material escolar do filho, colocar comida na mesa. O menino, que antes via no pai apenas uma ausência, agora passa a enxergar um exemplo de reconstrução. É por meio desse tipo de oportunidade, ideias que envolvem emprego, renda e dignidade, que se quebra o ciclo da criminalidade e se constrói algo novo. E tudo isso só é possível porque, antes de tudo, há um policial penal garantindo a segurança e o funcionamento do sistema.

Vale destacar que o governador Elmano de Freitas está atento às necessidades de reforço no sistema, e que reconhece o compromisso da categoria com a qualidade dos serviços prestados. Afinal, foi esse compromisso que transformou o sistema penitenciário cearense em referência nacional e internacional, sendo hoje um exemplo para toda a América Latina.

Valdemiro Barbosa é presidente da Associação dos Policiais Penais - ASSEPP-CE