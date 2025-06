Mulheres e o setor automotivo: avanços em construção

Nos últimos anos, o setor automotivo brasileiro tem avançado em várias frentes: inovação, digitalização e novos modelos de negócio. Nesse processo de transformação, também vem ganhando espaço uma pauta essencial para o futuro das organizações: a diversidade de gênero.

Embora ainda haja desafios a enfrentar, é possível observar um movimento de ampliação da presença feminina em diferentes áreas da cadeia automotiva. Dados da pesquisa "Diversidade no Setor Automotivo 2023", da plataforma Automotive Business, mostram que as mulheres representam 20% da força de trabalho do setor, número que permanece estável desde 2017. Em cargos de liderança, a participação é de apenas 5%. Já em áreas técnicas e operacionais, a presença feminina ainda é bastante reduzida.

Esses números indicam que há um caminho importante a ser percorrido, mas também revelam uma abertura para mudanças. Diversas empresas já têm implementado ações voltadas à equidade, como programas de capacitação, mentorias e o fortalecimento de políticas internas de respeito e inclusão.

São medidas que ajudam a construir ambientes mais acolhedores e produtivos para todos.

Outro ponto relevante é o papel da mulher como tomadora de decisão. Estima-se que 70% das compras de veículos no Brasil são influenciadas por elas. Isso reforça a necessidade de estratégias de relacionamento e comunicação mais sensíveis à diversidade de perfis e expectativas do público consumidor.

Na Fenabrave/SINCODIV Ceará, acreditamos que promover a inclusão não é apenas uma questão de justiça social, mas também de visão estratégica. Um setor mais diverso é um setor mais forte, mais conectado com a realidade e mais preparado para os desafios do futuro.

Avançar na inclusão das mulheres no setor automotivo é uma construção contínua. E cada passo, mesmo que pequeno, contribui para um futuro mais justo, inovador e representativo.