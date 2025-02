Franquias estimulam empreendedorismo e geração de renda

Ter um negócio pode ser um sonho para muitas pessoas, seja pela oportunidade de alcançar mais liberdade financeira ou mesmo uma fonte de renda extra. Mas algumas acabam deixando essa meta de lado por reconhecerem os desafios de fazer um negócio prosperar e ser lucrativo. Por isso, ao falarmos sobre busca por mais segurança e escalabilidade, o modelo de franquias surge como um caminho para fomentar o empreendedorismo.

Digo isso porque um dos maiores diferenciais de uma franquia é a possibilidade de ingressar em um mercado já testado e validado. Em vez de partir do zero, o franqueado adquire um modelo de negócio com processos bem definidos, suporte operacional e uma marca que já possui reconhecimento. Assim, as franquias não apenas oferecem uma base para quem busca empreender, como também são uma estratégia para as marcas expandirem.

Outro ponto importante é o impacto positivo que as franquias têm no ecossistema econômico. Franquias ajudam a gerar renda para milhares de famílias, oferecendo uma oportunidade de sustento e crescimento financeiro. Assim, quando bem geridas, elas trazem transformação para indivíduos, negócios e comunidades.

Aqui entramos em um ponto chave para todos os negócios: a gestão. Uma franquia de sucesso requer uma gestão eficiente e estratégica, capaz de alinhar as diretrizes da marca às particularidades de cada unidade. Desde o controle financeiro até a liderança de equipes, a gestão é o elemento que transforma potencial em resultados. Com essa mentalidade, seguimos acreditando nesse modelo, que é, sem dúvida, um dos grandes impulsionadores do empreendedorismo.

No nosso grupo, temos observado como esse modelo transforma vidas. Muitos de nossos franqueados, que começaram com apenas uma unidade, hoje operam múltiplas lojas, consolidando-se como empresários de destaque em suas regiões. Isso demonstra como o modelo de franquias não é apenas um ponto de partida, mas também uma oportunidade de crescimento.

Victor Montenegro é sócio-fundador do Grupo Ki Açaí Nordeste