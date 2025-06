Expolog e a importância do associativismo na logística cearense

A Expolog, maior evento de logística e comércio exterior do Nordeste, destaca anualmente a importância da colaboração entre os diversos setores da cadeia logística. Nesse contexto, o Fórum de Logística da AECIPP (Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém), liderado pelo diretor comercial da TECER Terminais, Carlos Alberto Nunes, desempenha um papel vital na integração e no fortalecimento da infraestrutura logística do Ceará.

O Fórum de Logística da AECIPP foi criado com o objetivo de unir todas as empresas do setor, incluindo concorrentes, em um esforço conjunto para o desenvolvimento da logística no estado. Através do associativismo, as empresas compartilham desafios, discutem soluções e promovem iniciativas colaborativas, beneficiando todo o ecossistema logístico cearense. Esse modelo de cooperação é essencial para a evolução contínua do setor, fortalecendo a base da infraestrutura e ampliando a competitividade regional.

Durante a última edição da Intermodal, importantes avanços e perspectivas foram debatidos com foco no Porto do Pecém e suas operações estratégicas. Um dos destaques foi a descarga de petcoke (coque de petróleo) via Pecém, com a proposta de distribuição para todo o Norte e Nordeste, ampliando a atuação do porto como plataforma logística inter-regional.

Outro ponto relevante foi a ativação de uma nova rota de cabotagem para o transporte de blocos de granito entre Pecém e Vitória (ES), iniciativa que representa um importante passo na integração dos modais marítimos e na valorização da cabotagem como solução logística competitiva e sustentável.

A retomada da exportação do lingote de alumínio, com embarques realizados de Pecém com destino ao Porto de Roterdã, também foi celebrada como um indicativo claro da capacidade de recuperação e expansão do terminal cearense em operações de comércio exterior de alto valor agregado.

Com foco na modernização dos modais de transporte, o Fórum de Logística da AECIPP busca aprimorar a logística cearense nos setores marítimo, rodoviário, ferroviário e dutoviário. A integração entre esses modais é fundamental para posicionar o Ceará como um hub logístico de destaque nacional e internacional.

Além de fomentar melhorias operacionais, o Fórum facilita a comunicação entre os diversos agentes da cadeia logística. A troca de informações entre empresas, operadores portuários, transportadoras e órgãos reguladores proporciona maior previsibilidade e eficiência, resultando em redução de custos e otimização no escoamento da produção industrial.

A atuação conjunta das empresas e entidades do setor é essencial para eliminar gargalos e promover um fluxo operacional mais ágil. O associativismo se consolida, assim, como um facilitador do crescimento sustentável da logística cearense, contribuindo diretamente para o fortalecimento da competitividade regional.

A Expolog, como principal palco de discussão sobre os avanços logísticos no Nordeste, é uma oportunidade estratégica para reforçar o valor do associativismo e promover a colaboração entre os diversos players do setor. A participação ativa da TECER Terminais reflete seu compromisso com a inovação e com o desenvolvimento logístico do Ceará, consolidando o estado como um centro estratégico para o comércio exterior.

Ao ampliar a visibilidade do setor e impulsionar novas parcerias, a Expolog fortalece a cadeia produtiva local e destaca o papel da colaboração e da troca de boas práticas como fatores essenciais para garantir o crescimento sustentável do setor logístico e a consolidação do Ceará como polo logístico de referência no Brasil e no mundo.

Ana Carolina Bocci é gerente comercial