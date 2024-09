Não há pessoa que possa dispensar a atenção e os cuidados de um médico ortopedista. Afinal, este profissional está pronto para colaborar, com seus conhecimentos, no tratamento dos mais variados pontos do corpo humano, principalmente os mais sensíveis à dor e aos traumas do cotidiano, como a coluna vertebral, os pés, os tornozelos, os joelhos, os cotovelos, as mãos, entre outros. Mas há muitos outros aspectos nos quais o ortopedista pode contribuir para a qualidade de vida da população, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de lesões no sistema musculoesquelético.

Dessa forma, a reverência a esses profissionais é mais do que justa neste 19 de setembro, Dia do Ortopedista. A data foi escolhida em razão da fundação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), em 1935. Hoje, a SBOT é a maior instituição de Ortopedia e Traumatologia da América Latina e uma das maiores do mundo, com mais de 13 mil títulos de médicos ortopedistas emitidos no Brasil, sendo a oitava especialidade com mais profissionais no país.

Em nosso Estado, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE) segue na mesma linha de excelência, com o incentivo contínuo à qualificação e ao aprimoramento dos profissionais, por meio de cursos e treinamentos.

A SBOT-CE também trabalha pela melhoria da qualidade dos serviços de ortopedia. Temos muitos profissionais qualificados, com especialização em subáreas da ortopedia, garantindo atendimento especializado para diversas condições. No entanto, apesar de o governo estadual ter expandido o acesso aos serviços de ortopedia na rede pública, a demanda é alta, gerando longas esperas por atendimento e encaminhamento para cirurgias. No interior, o cenário é mais delicado, sobrecarregando, muitas vezes, os hospitais da capital.

Apesar dos desafios a serem enfrentados, neste Dia do Ortopedista, celebramos a dedicação e o profissionalismo desses médicos, que dedicam suas vidas a cuidar da saúde óssea e muscular da população, aliviando dores, restaurando a mobilidade e proporcionando qualidade de vida a milhões de cearenses e brasileiros.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)