Abertura do ano maçônico em Fortaleza

Fortaleza sediará neste final de semana a Abertura do Ano Maçônico de 2024 do Grande Oriente do Brasil - GOB potência maçônica que possui mais de 200 anos de atuação no Brasil. A referida instituição teve ao longo do tempo papel relevante em diversos acontecimentos históricos, que mudaram os rumos da sociedade, como se observa ao estudar a história do Brasil.

O anfitrião será Leonardo Monteiro, Eminente Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente do Brasil no Estado do Ceará - GOB Ceará. A solenidade oficial de abertura contará com a presença de Ademir Candido, Soberano Grão-Mestre Geral e Adalberto Aloiso Eyng Sapientíssimo Grão-Mestre Geral Adjunto, e suas respectivas comitivas. Além disso, estarão presentes comitivas dos estados da federação e do Distrito Federal, bem como autoridades maçônicas diversos corpos filosóficos ligados ao GOB.

A participação no evento inclui também as entidades Paramaçônicas, que são Fraternidade Feminina - Frafem (esposas de maçons), Ordem DeMolay (jovens rapazes), Filhas de Jô (jovens moças), Ação Paramaçônica Juvenil - APJ (grupo para rapazes e moças) e Bodes do Asfalto (grupo de motociclistas). As mencionadas instituições detêm papel fundamental para a maçônica do GOB, sobretudo porque é responsável pelo maior engajamento da família nas atividades maçônicas.

O objetivo do evento é realizar um conjunto de atividades para a família maçônica, proporcionando o congraçamento, bem como estreitar os laços de fraternidade, que é alicerce fundamental da maçonaria. Além disso, serão tratadas sobre as principais diretrizes e alinhamento das estratégias e ações para o ano que se inicia. Por isso, a solenidade se reveste de grande importância para a comunidade maçônica do Brasil.

A programação ao longo dos três dias incluirá a recepção das autoridades na sexta-feira, seguida por um sábado movimentado com palestras e a sessão solene de abertura do ano maçônico, culminando em uma festa de encerramento. O domingo reserva um passeio turístico pela bela cidade de Fortaleza, enriquecendo ainda mais a experiência fraterna e cultural.

O evento ocorre em um momento ímpar do GOB Ceará. A instituição vem ao longos de décadas de atuação no estado construindo uma história amparada nos princípios e valores da liberdade, igualdade e fraternidade, base da maçonaria universal, além de atuar nas diversas ações para edificar uma sociedade mais justa e solidaria.

É exatamente por isso que nos últimos anos o GOB no estado apresentou uma proposta de expansão, culminando com forte crescimento, tornando-se modelo de atuação.

Leonardo Monteiro é grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil no Estado do Ceará