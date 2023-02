5 dicas para acompanhar a evolução da Segurança Patrimonial

De olho no crescimento da demanda por segurança patrimonial, que teve uma expansão de 18% em 2022, segundo projeções da Associação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), é preciso estar atento à escolha de uma abordagem moderna neste quesito, que envolve métodos integrados de análise de risco, prevenção, detecção, resposta e recuperação de incidentes.

Além disso, outra frente imprescindível é o treinamento do pessoal de segurança para que possam discernir entre vulnerabilidades em infraestruturas físicas e digitais, bem como a adoção e operação de equipamentos como controladores de acesso, sistemas de reconhecimento facial e monitoramento CCTV, alarme e cercas elétricas, assim como ferramentas analíticas, que ajudam a compreender os padrões de ameaça, identificar alertas e dão mais precisão, visão e confiança às decisões.

Para tornar essa prática de segurança patrimonial mais proativa e preventiva, os métodos abaixo podem apoiar às organizações nessa jornada, propiciando uma melhor resposta às ameaças.

Crie projetos de segurança e políticas de prevenção: estabeleça regras claras para garantir que todos os colaboradores e visitantes sejam informados sobre o nível de segurança adequado. Por exemplo, eles devem manter os locais isentos de ameaças, proteger os sistemas e gerenciar adequadamente as informações confidenciais. Também é possível limitar o acesso de alguns equipamentos e lugares a determinados grupos de funcionários.

Priorize a educação dos colaboradores: uma das principais formas de prevenir sinistros, a perda de dados ou o acesso indevido ao patrimônio é educar as pessoas para que elas entendam os riscos envolvidos e adotem as medidas necessárias para garantir a segurança da empresa. Ofereça treinamentos regulares para colaboradores e certifique-os em segurança de dados.

Utilize tecnologias de segurança: para proteger qualquer tipo de invasão é necessário fazer uso de ferramentas de segurança como firewalls, criptografia, gerenciamento de senhas, câmeras e sistemas de detecção de intrusão. Essas aplicações permitem o monitoramento do patrimônio de forma proativa para responder rapidamente a qualquer incidente.

Monitore as atividades da empresa: certifique-se de acompanhar as atividades que ocorrem no local de trabalho. Isso inclui monitorar o número de público fixo e de visitantes que acessam o local. Os relatórios de auditoria devem ser analisados regularmente e todas as violações de segurança devem ser relatadas imediatamente.

Investigue incidentes de segurança: se for constatado que há uma violação de segurança, é importante checar o que aconteceu e identificar as causas. O departamento de segurança deve investigar o incidente e compilar todas as informações relevantes, o que ajuda a identificar brechas e a evitar ataques futuros.

A segurança patrimonial está se modernizando. Por isso é necessário acompanhar essa mudança, tendo como ponto de partida o conhecimento e a compreensão das últimas tecnologias de segurança e dos conceitos de vigilância atualmente disponíveis. Em suma, as dicas são manter-se atualizado com os novos avanços tecnológicos e melhorar o treinamento do pessoal, além de implementar sistemas de vigilância remota e de reconhecimento facial. Essas novas tecnologias permitem que a área se torne mais eficaz ao detectar e prevenir ameaças.

Paulo Musa é consultor master em Segurança Empresarial e Residencial da ICTS Security