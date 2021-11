Vetmóvel chega ao bairro Vila União, em Fortaleza, oferecendo serviços gratuitos para cães e gatos

Moradores do bairro Vila União, em Fortaleza, que tiverem cães e gatos poderão aproveitar os serviços gratuitos do Vetmóvel a partir desta quinta-feira (18). O atendimento será ao lado do CRAS, na Rua do Avião, s/n, próximo à Praça da Lagoa do Opaia.

De acordo com a Prefeitura, o atendimento será sempre de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h, com serviços gratuitos destinados a animais de pessoas que moram na região.

O equipamento itinerante oferta castração, consultas clínicas, vacinação antirrábica, exames de triagem para calazar e exames de hemograma.

Atuam no VetMóvel médicos veterinários, clínicos gerais, cirurgiões e anestesista. O agendamento para castrações de bichos é realizado exclusivamente pelo telefone 156.

Atendimento

Para o agendamento para o atendimento clínico, todos os dias, a partir de 8h, são distribuídas 20 fichas pela manhã e outras 20 são distribuídas às 12h para atendimento à tarde. A vacinação antirrábica e os testes para diagnósticos de Calazar ocorrem todos os dias.

Já para realização da esterilização para castração, os tutores que agendaram o atendimento pela manhã devem chegar com os animais ao VetMóvel até às 8h e, no período da tarde, devem comparecer até às 12h, com tolerância de uma hora em cada turno. Os animais devem estar banhados, sem carrapatos e em jejum hídrico e sólido.

Medidas de prevenção à Covid-19

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, todos os profissionais atuantes no local usam máscaras, e o VetMóvel disponibiliza álcool em gel 70% para higienização das mãos e restringe o acesso a apenas uma pessoa com animal em atendimento no consultório.

Seguindo a orientação do distanciamento entre as pessoas, são oferecidas 10 cadeiras para as pessoas em cada bloco de serviço e com o controle de um atendimento por vez. O uso da máscara é obrigatório e está proibida a presença de crianças no local.

Serviço

VetMóvel no bairro Vila União

Período: a partir do dia 18/11 (quinta-feira)

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: de 8h às 12h e de 13h às 17h

Local: Rua do Avião, s/n, ao lado do CRAS Vila União (próximo à Praça da Lagoa do Opaia)

* Agendamento de castrações é feito exclusivamente pelo telefone 156.