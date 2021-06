Veja lista de agendados para vacinação contra Covid-19 em Fortaleza nesta quinta-feira (17)

A vacinação contra a Covid-19 continua para pessoas da população geral, nesta quinta-feira (17), em Fortaleza. Há agendamentos para pessoas nascidas de 1961 a 1975, segundo lista divulgada pela Prefeitura.

Ao todo, são 53 locais para aplicação (veja lista abaixo) de vacinas na Capital.

>>Veja a lista dos agendados para essa quinta-feira (17)

Repescagem começa nesta quinta

Aqueles pertencentes a essa fase da imunização (nascidos entre 1961 e 1970) e perderam por algum motivo a data da vacina também poderão tomar a primeira dose a partir desta quinta, de acordo com calendário definido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Veja:

1961 - 17/6 (quinta-feira)

1962 - 18/6 (sexta-feira)

1963 - 19/6 (sábado)

1964 - 21/6 (segunda-feira)

1965 - 22/6 (terça-feira)

1966 - 23/6 (quarta-feira)

1967 - 24/6 (quinta-feira)

1968 - 25/6 (sexta-feira)

1969 - 26/6 (sábado)

1970 - 28/6 (segunda-feira)

Para receber a dose, os faltosos vão precisar comprovar o agendamento anterior correspondente à fase de imunização da população em geral. Isso poderá ser feito acessando o Vacina Já, da Prefeitura, ou a plataforma Saúde Digital, do Governo do Estado, onde é realizado o cadastro.

VACINADOS

Segundo a SMS, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza imunizou mais de 140 mil pessoas na fase atual de agendamento por idade, iniciada em 6 de junho.

Considerando também as fases anteriores da campanha, os vacinados com a primeira dose somam 823.901 na Capital - dos quais 336.938 receberam a segunda dose.

LOCAIS DE VACINAÇÃO NA CAPITAL

Drive-thru e salas de acolhimento para vacinação:

- Arena Castelão

- Centro de Eventos

Salas de acolhimento para vacinação

- Cuca Barra (atendendo agendados apenas de segunda a sexta-feira)

- Cuca Jangurussu (atendendo agendados apenas de segunda a sexta-feira)

- Cuca José Walter (atendendo agendados apenas de segunda a sexta-feira)

- Cuca Mondubim (atendendo agendados apenas de segunda a sexta-feira)

- North Shopping Jóquei

- Centro de Eventos (salões Pecém, Taíba e Jericoacoara)

- Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

- Shopping RioMar Kennedy

- Sesi Parangaba

Postos de saúde (atendendo agendados de segunda a sexta-feira e alguns com funcionamento também no fim de semana)

- Regional de Saúde I

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n – Jardim Iracema)

Zenirton Pereira (R. José Roberto Sáles, 475 – Barra do Ceará)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n – Cristo Redentor)

Guiomar Arruda (Rua Gal. Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 – Vila Velha)

- Regional de Saúde II

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzón)

Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 – Lucianos Cavalcante)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Rigoberto Romero (Avenida Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000)

- Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Mariusa Silva de Sousa (Rua Araça, s/n - Bonsucesso)

Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 - Jockey Clube)

Licínio Nunes (Rua 06, s/n – Quintino Cunha)

Gilmário Mourão Teixeira (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

- Regional de Saúde IV

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n - Dendê)

Gothardo Peixoto F. Lima (Rua Irmã Bazet, 153 – Damas)

Antônio Ciríaco de Holanda (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

José Valdevino (Rua Guará, s/n – Itaoca)

- Regional de Saúde V

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n – Parque São José)

Fco. Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 – Granja Lisboa)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)

Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú)

Dr. João Pessoa (Rua Rubi, s/n - Jardim Jatobá)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª Etapa – Conjunto Ceará)

Siqueira (Av. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canidezinho)

- Regional de Saúde VI

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro,1480 - Boa Vista)

Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

César Cals de Oliveira (R.Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)

Luís Franklin (Rua Alexandre Vieira, s/n - Coaçu)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)

Dr. Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Waldo Pessoa (Rua Capitão Hugo Bezerra, 75 – Barroso)

Policlínicas

Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele - Av. Juscelino Kubischeck, 5495 – Passaré

Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues - Av. Lineu Machado, 155 - Jóquei Clube (anexo do Hospital da Mulher)

Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho - Av. Osório de Paiva, 2466 – Bonsucesso

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Identificação original com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

CADASTRO

A imunização é organizada por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.