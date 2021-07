Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (29)

Há possibilidade de chuva pela madrugada e manhã desta quinta-feira (29), em Fortaleza. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, neste período, o dia poderá ficar parcialmente nublado.

Já tarde e noite deverão ser de céu claro. A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C. Na sexta-feira (30), o clima permanece igual, mas sem precipitações previstas.

Ceará

No restante do Ceará, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, na madrugada e manhã desta quinta-feira.

Tarde e noite devem ser de predomínio de céu claro. Na sexta-feira, também não há previsão de chuva para o Estado.

Legenda: Veja a previsão para o Ceará Foto: Reprodução / Funceme