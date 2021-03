Vacinação contra Covid em Fortaleza deve permanecer na 1ª fase neste fim de semana, diz Prefeitura

O plano de imunização contra a Covid-19 em Fortaleza deve permanecer na primeira fase durante este fim de semana. Conforme a Prefeitura, as informações sobre o início da 2ª fase, que inclui idosos abaixo dos 75 anos de idade, devem ser anunciadas pelo prefeito José Sarto Nogueira (PDT) no sábado (20).

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Nessa quinta-feira (18), o Plano de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foi atualizado sugerindo que os municípios iniciem a vacinação dos idosos a partir dos 72 anos neste sábado.

O documento ressaltou que o calendário é uma sugestão "para facilitar o agendamento e organização da vacinação" pelos municípios.

>> Confira as datas sugeridas pelo Governo aos municípios

Vacinação no fim de semana

Mesmo após semanas de campanha, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) destacou que nem todos os integrantes da primeira fase foram alcançados em Fortaleza. Assim, eles seguem sendo vacinados.

Durante o fim de semana, os idosos a partir de 75 anos receberão a segunda dose do imunizante nos quatro drive-thrus montados na Capital (Arena Castelão, Centro de Eventos, RioMar Kennedy e RioMar Papicu). Já os trabalhadores da saúde receberão a primeira e a segunda dose no Centro de Eventos.

Os agendados recebem confirmação por mensagem ou e-mail, conforme a Prefeitura.

Caucaia

Já em Caucaia, na Região Metropolitana, a imunização dos idosos a partir de 72 anos está confirmada para começar neste sábado. A Prefeitura da Cidade anunciou que o público-alvo receberá a primeira dose do imunobiológico na modalidade de drive-thru.

No sábado, a vacinação acontecerá na Praça da Igreja Matriz, das 9h às 16h. Já no domingo (21), a ação será na Praça do Campo do Remo, no bairro Jurema, também das 9h às 16h. Não há necessidade de cadastro prévio.