Caucaia amplia vacinação contra Covid-19 a idosos a partir de 72 anos

A Prefeitura de Caucaia ampliará a vacinação contra a Covid-19 e imunizará idosos a partir de 72 anos. O público-alvo receberá a primeira dose do imunobiológico na modalidade drive-thru neste sábado (20) e no domingo (21).

Quem estiver no segmento pode se dirigir à Praça da Igreja Matriz para receber a vacina no sábado, das 9h às 16h. Já no domingo, a ação ocorre na Praça do Campo do Remo, no bairro Jurema, no mesmo horário.

Para se vacinar, o idoso deve portar um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço, sem necessidade de cadastro prévio.

Vacinação em Caucaia

Segundo a Prefeitura, o município já aplicou 27.175 doses do imunizante, entre primeira e segunda doses, conforme grupos prioritários, formados por idosos, profissionais de saúde e indígenas.