TJCE alcança 9º lugar em produtividade no País durante a pandemia do novo coronavírus

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) está em 9º lugar em produtividade entre os tribunais do País, durante a pandemia do novo coronavírus, no período de 16 de março a 17 de dezembro. Foram 367.428 sentenças e acórdãos no Estado, como divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Entre os tribunais do Nordeste, o TJCE fica atrás do Tribunal da Bahia (1.004.516) e na frente do Tribunal de Pernambuco (354.988). Os dados são computados semanalmente pelo CNJ durante a pandemia da Covid-19. “Mesmo diante das mudanças e adaptações que tivemos que passar, o Tribunal continuou produzindo consideravelmente e se destacando no país”, avalia o desembargador Washington Araújo, presidente do TJCE.

A Justiça do Ceará alcançou o número de 1.247.377 despachos realizados - o que representa o 8º lugar no país. No período, foram proferidas 454.099 decisões e realizadas 12.235.083 movimentações. O TJCE destinou R$ 1.8 milhão do recurso para combate à pandemia do novo coronavírus, como detalha o portal do CNJ.

Uso de tecnologia

O Tribunal de Justiça do Ceará tem apoio de dois robôs desenvolvidos pela Universidade de Fortaleza para acelerar as atividades desempenhadas por servidores e juízes, em uso desde o dia 15 de outubro nas 5ª e 6ª Turmas Recursais - responsáveis por julgar pedidos para nova análise de sentenças já proferidas.

Com capacidade de resolução de demandas em 13 minutos, contra 2 horas necessárias por um humano, como observado em teste, a tecnologia otimiza o tempo para dedicação dos profissionais às necessidades intelectuais. O sistema para execução de tarefas repetitivas deve integrar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal de Justiça.

Tal iniciativa faz parte do Programa Cientista-Chefe, coordenado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). São 15 pesquisadores da Universidade de Fortaleza, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB).