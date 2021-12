Site Vacine Já apresenta erro e fica indisponível nesta sexta-feira (10)

A plataforma Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza, está fora do ar nesta sexta-feira (10). O site fornece informações sobre a vacinação contra a Covid-19, além de permitir a emissão do passaporte da vacina na Capital.

Ao acessar o endereço eletrônico, aparece uma mensagem apontando o erro 502 Bad Gateway, que é um código que indica um problema de acesso a um site ligado a uma falha de servidor. A mensagem surge quando existe falha na comunicação entre dois ou mais servidores que retransmitem dados entre si para carregar a página, conforme informações do TechTudo.

Legenda: Ao acessar a home a plataforma, o usuário de depara com uma mensagem indicando erro "502 Bad Gateway" Foto: reprodução

O Diário do Nordeste solicitou esclarecimento sobre a indisponibilidade do serviço à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A assessoria de comunicação da pasta informou que a situação está sendo verificada.

Invasão hacker

Legenda: "Agente invasor" atua codificando os dados do sistema operacional para que os usuários não tenham mais acesso Foto: Reprodução

Além do Vacine Já, as páginas virtuais do Ministério da Saúde e do Conecte SUS, que emite o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, também estão indisponíveis desde a noite de quinta-feira (9). No entanto, o aplicativo do Conecte SUS não foi afetado.

Os sites nacionais sofreram um ataque cibernético. No endereço do MS, os hackers escreveram que a página teve um "ransomware" e que "50 TB de dados foram copiados e excluídos", conforme informações do portal G1.

Ransomware é um tipo de malware (vírus) que se apropria do material contido na máquina da vítima e cobra uma quantia em dinheiro pelo resgate do conteúdo, geralmente usando a moeda virtual bitcoin, para dificultar o rastreamento do criminoso.

Dessa forma, esse tipo de "agente invasor" atua codificando os dados do sistema operacional para que os usuários não tenham mais acesso.

O Lapsus$ Group assumiu a autoria da situação e informou: “Nos contate caso queiram o retorno dos dados”. O Ministério da Saúde não emitiu posicionamento oficial sobre o caso.