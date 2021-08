Saiba como emitir o certificado que comprova a vacinação contra a Covid-19

À medida que a vacinação contra a Covid-19 tem avançado, alguns locais estão permitindo apenas a entrada de pessoas imunizadas, especialmente em casos de viagens internacionais a outros países. Neste sentido, o Ministério da Saúde disponibilizou a emissão de um certificado, de forma on-line, que comprova a aplicação das doses.

O documento está disponível em três idiomas: o português, o inglês e o espanhol.

O comprovante pode ser acessado após a finalização do esquema vacinal via site ou pelo aplicativo ConecteSUS, mecanismo que agrupa informações ligadas à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

Segundo o portal do Governo Federal, a declaração “apresenta os dados cadastrais do vacinado, data e horário da emissão do certificado, dados de autenticação do certificado e informações sobre as doses de vacinas administradas”.

Passo a passo para a emissão

1. Complete o esquema de vacinação.

2. Acesse o site ou aplicativo ConecteSUS Cidadão para Android ou iOS. A estimativa é que as informações estejam disponíveis dez dias depois do fim da aplicação.

3. Clique em “Entrar”, faça o cadastramento na plataforma ou o login, caso já tenha cadastro, informando os dados necessários.

4. Após efetuada a conexão, deve-se clicar no ícone “Vacinas”.

5. Em seguida, é necessário clicar nas doses administradas para o detalhamento.

6. Por fim, basta clicar em “Certificado de Vacinação” para emitir o documento on-line, que pode ser baixado em formato PDF.

7. Na mesma página, para selecionar o registro em outro idioma, é preciso clicar no ícone “BRA”, com a bandeira do Brasil, e fazer a alteração.

Foto: Governo Federal

Se o atestado não aparecer no sistema depois de dez dias da data da vacinação, o interessado pode ir a uma unidade de saúde para verificar se houve “algum problema de digitação com a equipe do estabelecimento de saúde ou secretarias estaduais ou municipais de saúde e certificar-se de que seus dados foram transmitidos à RNDS”, informa o governo.

A autenticação do comprovante é feita por um código de 16 dígitos ou de QR Code presente no documento, podendo ser verificada gratuitamente no próprio aplicativo do ConecteSUS ou pelo site Valida Cidadão. O registro é válido em todo o território nacional e tem validade de um ano a partir da data de emissão.

O Ministério da Saúde comunica ainda que, se houver dúvidas, reclamações ou sugestões relacionadas ao procedimento, as pessoas podem contatar o serviço através de formulário disponível no ConecteSUS, em “Fale com o ConecteSUS”.

Campanha de Vacinação

Conforme última divulgação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), até o dia 26, 7.383.650 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no Estado. Destas, 5.113.159 destinaram-se à primeira dose, 2.107.821 à segunda e 162.670 à dose única.

Em Fortaleza, conforme a Prefeitura Municipal, do total de 2,5 milhões de aplicações, 1.726.960 pessoas foram imunizadas com a D1, 775.315 com a D2 e 27.027 com dose única.

Segundo o Ministério da Saúde, há 6.776.777 pessoas acima de 18 anos aptas a receberem os imunizantes na região cearense. Destas, 5.777.771 estão cadastradas na plataforma do Saúde Digital e 5.645.274 confirmaram o registro por e-mail, etapa necessária para acessar a Campanha.

Covid-19 no Ceará

Até esta segunda-feira (30), o Ceará contou 931.321 casos confirmados do novo coronavírus e 24.015 óbitos ocasionados pela doença. Os dados são do IntegraSUS, portal de transparência da Secretaria da Saúde do Estado.

Os municípios com maiores incidências por 100 mil habitantes são Moraújo (22.077), Frecheirinha (21.979), Itaicaba (19.266), Acarape (19.010), Orós (18.864), Reriutaba (18.409), Eusébio (18.173) e Redenção (18.022).