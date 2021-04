Sem drive-thru, Fortaleza aplica somente vacina da AstraZeneca nesta sexta-feira (30)

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta sexta-feira (30) continuará somente com a aplicação de imunizantes da AstraZeneca, devido à escassez de estoque da CoronaVac.

Apenas 4 mil pessoas serão agendadas para recebimento das doses. Lista será divulgada ainda nesta quinta pela Prefeitura.

Os drive-thrus serão fechados e a imunização só ocorrerá nos Cucas, para idosos agendados, e no Centro de Eventos, para profissionais da saúde. Vacinas serão aplicadas também em domicílio. As informações foram confirmadas pela gestão municipal.

Dia de filas e mudanças

A falta da CoronaVac ocasionou filas e idosos voltando para casa sem receber a segunda dose nessa quinta-feira (29). Prefeitura modificou o protocolo e, por enquanto, só vacinará pessoas agendadas no sistema.

Mesmo sem agendamento, muitos idosos que receberam a primeira dose e estavam com data-limite marcada para hoje procuraram os pontos de imunização na Capital, porém não foram atendidos.

Nova orientação causou aglomerações em pontos de vacinação:

Chegada de mais vacinas

Em meio ao atraso da 2ª aplicação em idosos em Fortaleza por dificuldades no fornecimento de vacinas, o 16º lote de imunizantes contra a Covid-19 chegou ao Ceará nesta quinta-feira.. A remessa, com 192.050 doses, desembarcou no Aeroporto de Fortaleza.

No entanto, são apenas 3,8 mil vacinas da CoronaVac, do Instituto Butantan, o que prejudica a imunização da população com o produto. O déficit atual deste imunizante é de 40 mil. O restante que desembarcou (188.250) é da AstraZeneca/Oxford.