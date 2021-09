Remessa com 231,6 mil doses da Pfizer chega ao Ceará nesta segunda-feira (13)

Um lote com 231.660 doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech deve chegar às 12h20 desta segunda-feira (13) no Ceará. Os imunizantes serão usados para aplicação de primeira dose (D1), segundo anunciou o governador Camilo Santana.

Legenda: Lote chega às 12h20 no Aeroporto de Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Ainda nesta segunda-feira, Fortaleza começa a vacinar pessoas nascidas até março de 2009, abre a repescagem para o público de 37 anos que não compareceu ao agendamento e também oferta a segunda dose (D2).

O acesso à D1 pela repescagem será feito exclusivamente no Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter.

Já as gestantes e puérperas devem ir ao Centro de Eventos. O atendimento será de 9h às 17h, na data correspondente à idade, conforme calendário. É necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior.

40 anos

O público a partir de 40 anos não precisa de agendamento prévio para receber a primeira dose. É necessário, contudo, realizar o cadastro no site Saúde Digital.

Após a confirmação, por e-mail, da efetivação do cadastro, a pessoa pode buscar um dos locais de vacinação para se imunizar.

Também poderão atualizar o cartão de vacina as pessoas que faltaram à data porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

60 ANOS

Desde a última quinta-feira (9), idosos acima de 60 anos que estão com a primeira dose (D1) pendente podem procurar o Centro de Eventos e os shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy. Estes não precisam de agendamento, mas o cadastro no Saúde Digital é obrigatório.