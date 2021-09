Confira as listas de vacinação contra a Covid-19 para esta segunda-feira (13) em Fortaleza

Fortaleza imuniza contra a Covid-19 nesta segunda-feira (13) pessoas nascidas até março de 2009, abre a repescagem para o público de 37 anos que não compareceu ao agendamento e também oferta a segunda dose (D2).

Para ter acesso à D1 pela repescagem, o cidadão deverá comparecer a um dos locais de atendimento: Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter.

As gestantes e puérperas devem se dirigir ao Centro de Eventos. O atendimento será de 9h às 17h, na data correspondente à idade, conforme calendário. É necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior.

QUEM TEM 40 ANOS NÃO PRECISA DE AGENDAMENTO

Pessoas a partir de 40 anos continuam sem a necessidade de agendamento prévio para receber a primeira dose. É necessário, contudo, realizar o cadastro no site Saúde Digital (ver o passo a passo abaixo).

Após a confirmação, por e-mail, da efetivação do cadastro, a pessoa pode buscar um dos locais de vacinação para se imunizar.

Também poderão atualizar o cartão de vacina as pessoas que faltaram à data porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

60 ANOS

Desde a última quinta-feira (9), idosos acima de 60 anos que estão com a primeira dose (D1) pendente podem procurar o Centro de Eventos e os shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy. Estes não precisam de agendamento, mas o cadastro no Saúde Digital é obrigatório. (Veja o passo a passo abaixo).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.