Parte da estrutura de prédio atingido por caminhonete desaba no bairro Bonsucesso, em Fortaleza

Parte da estrutura do prédio atingido por uma caminhonete, na noite de sábado (21), no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, desabou na noite desta segunda-feira (23).

A Defesa Civil não autorizou a retirada do veículo do local, pois teme que o imóvel ceda para algum dos lados e atinja as casas vizinhas, já que situação é considerada "crítica".

Equipes da instituição tentam contato com a motorista, que seria uma empresária, dona de uma rede de supermercados, para ela realizar o escoramento do prédio e, assim, evitar um risco ainda maior para a estrutura do imóvel.

Risco de desabamento

Nesta segunda-feira (23), a Defesa Civil informou esteve no endereço no mesmo dia, constatou o risco de desabamento e interditou o estabelecimento comercial ao finalizar a vistoria.

O órgão complementou que o dono do imóvel receberá um relatório "com as patologias identificadas e orientação para os reparos necessários".

Legenda: Situação é considerada como "crítica" pelos agentes da instituição Foto: Rafaela Duarte

Também nesta segunda-feira (23), um reboque foi ao local retirar a caminhonete, mas pelo comprometimento da coluna de sustentação, não houve como realizar o serviço. As paredes apresentavam rachaduras.

Acidente

Testemunhas do acidente afirmaram que uma mulher trafegava em alta velocidade quando se chocou contra o depósito de bebidas.

Os relatos indicam que a condutora perdeu o controle do automóvel e subiu na calçada antes de atingir o imóvel. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Verbena com Carlos Chagas.

Legenda: As paredes do local apresentavam rachaduras Foto: Isaac Macêdo

Ainda conforme a população, a motorista não teve ferimentos, mas ia sendo agredida pelos moradores. A Polícia Militar foi acionada, e a levou para prestar depoimento em uma delegacia.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.