Imóvel atingido por veículo corre risco de desabar no Bonsucesso, alerta Defesa Civil

Um imóvel no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, corre risco de desabar após ser atingido por um veículo ainda na noite do último sábado (21). A possibilidade de desmoronamento da estrutura foi confirmada pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira (23). O carro continua no local, onde funciona um depósito de bebidas.

A Defesa Civil informou que esteve no endereço no mesmo dia, constatou o risco de desabamento e interditou o estabelecimento ao finalizar a vistoria. O órgão complementou que o dono do imóvel receberá um relatório "com as patologias identificadas e orientação para os reparos necessários".

"Em caso de qualquer risco, deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população", reforça o comunicado.

Nesta segunda-feira (23), um reboque foi ao local retirar o veículo, mas pelo comprometimento da coluna, voltou e não fez o serviço. Além disso, as paredes do imóvel apresentaram rachaduras.

Legenda: Estrutura física do depósito está comprometida Foto: Isaac Macêdo

Colisão

Testemunhas do acidente afirmaram que uma mulher trafegava em alta velocidade quando colidiu com o depósito de bebidas. Os relatos indicam que a condutora perdeu o controle do automóvel e subiu na calçada antes de atingir o imóvel. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Verbena com Carlos Chagas.

Ainda conforme a população, a motorista não teve ferimentos, mas ia sendo agredida pelos moradores. A Polícia Militar foi acionada, e a levou para prestar depoimento em uma delegacia.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.