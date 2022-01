Onde fazer teste para Covid gratuito em Fortaleza? Veja locais

Para auxiliar no processo de testagem da população de Fortaleza contra a Covid-19, alguns locais já foram destinados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) para atender o público gratuitamente. O maior deles é o Hotel Excelsior, no Centro, onde o atendimento ocorre no 1º andar, das 8h às 16h.

Testes no Hotel Excelsior

Sem agendamento, este Centro de Testagem para Covid-19 atende por ordem de chegada e possui capacidade para realização de até 300 testes RT-PCR por dia.

Conforme dados divulgados pela Sesa, a média de exames em novembro de 2021 era de 70 por dia, número que chegou à marca de 250 no fim de dezembro.

Além de atender por ordem de chegada, a testagem no local também não requer que o paciente esteja com algum sintoma típico da doença. Sendo assim, é necessário apenas comparecer portando um documento oficial com foto.

Onde fazer testes de Covid em Fortaleza

O hotel não é o único local disponível para testagem. Segundo dados da Sesa, outros quatro pontos foram disponibilizados à população.

Confira todos os pontos:

Drive-thru no RioMar Kennedy*

Drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)*

Centro de Testagem no Aeroporto de Fortaleza (para viajantes)

Centro de Testagem na Rodoviária João Tomé (para viajantes)

Centro de Testagem no Hotel Excelsior - Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro (por ordem de chegada)

*Para atendimento nos drive-thrus, é preciso agendar o serviço pelo site Saúde Digital.