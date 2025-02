Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (18/2)

Hoje, dia 18, a Lua mergulha no signo de Escorpião e amanhece sob uma quadratura com Plutão. É um momento de intensidades, o céu te convida a colocar pontos finais em situações que já não fazem mais sentido. Plutão e Escorpião falam de fins e recomeços. Se há pendências, este é o dia para olhar de frente para tudo que precisa ser resolvido. É como se, em plena Lua Cheia, você estivesse no palco, iluminado por todos os holofotes, com a oportunidade de se enxergar em profundidade e perceber o que há de tóxico na sua vida.



O Sol ingressa em Peixes e, nos próximos dias, você pode mergulhar nesse oceano sensível e sonhador, iluminando suas águas e perceber suas fugas e escapismos. É uma fase ideal para observar onde podem existir enganos ou ilusões, trazendo consciência e clareza para cada detalhe.



Em meio a esse processo, lembre-se de que, muitas vezes, é preciso rever a forma como você enxerga uma situação. Faça uma pausa, mude a perspectiva, silencie a mente e permita-se enxergar os fatos por um ângulo diferente. A entrega e a confiança no fluxo podem revelar oportunidades e soluções que não eram visíveis antes.

Áries

A intensidade do dia pede que você olhe para o que está te incomodando no fundo da alma. Use a força escorpiana para eliminar velhos padrões e encerrar situações que não fazem mais sentido. Com o Sol em Peixes, é tempo de acolher sua sensibilidade e deixar espaço para os insights que surgem no silêncio. Dê um passo para trás e tente ver os obstáculos por um ângulo diferente; você pode descobrir soluções criativas para o que parecia sem saída.

Touro

Hoje, a Lua em Escorpião ativa os relacionamentos, pedindo sinceridade e profundidade nas trocas. Talvez seja hora de esclarecer mágoas ou encerrar ciclos tóxicos. Com o Sol entrando em Peixes, permita-se sonhar, mas mantenha o pé no chão para não se perder em ilusões. Mudar a forma de encarar os desafios diários pode trazer uma paz que você nem imaginava ser possível.

Gêmeos

Seu dia pode trazer questionamentos sobre rotinas e responsabilidades. A intensidade escorpiana sugere que você repense hábitos e finalize o que não está contribuindo para o seu crescimento. O Sol em Peixes abre espaço para a intuição e a imaginação, trazendo inspiração para novos projetos. Experimente observar as situações com outros olhos, buscando uma abordagem mais flexível e compassiva.

Câncer

A Lua em Escorpião te chama para expressar sentimentos profundos e encarar o que está escondido no coração. É um bom momento para encerrar antigas feridas emocionais e se libertar de amarras do passado. Com o Sol em Peixes, a sensibilidade se intensifica, porém também abre portas para a criatividade. Permita-se mudar a perspectiva e encontrar beleza na transformação, mesmo quando ela parece desafiadora.

Leão

Sua vida doméstica e familiar ganha destaque com a Lua em Escorpião, que pode trazer à tona tensões ou segredos guardados. É hora de colocar tudo em pratos limpos e encerrar ciclos que não fazem mais sentido no ambiente de casa. O Sol em Peixes ilumina o lado sutil de suas emoções, pedindo que você preste atenção aos sinais internos. Dê um passo para trás antes de tomar decisões importantes; esse gesto pode revelar novos caminhos.

Virgem

Hoje pode ser um dia de diálogos intensos e esclarecedores. A Lua em Escorpião sugere conversas profundas, talvez até desconfortáveis, mas necessárias para evoluir e encerrar o que não agrega. Já o Sol em Peixes realça a importância da empatia e da compreensão nas relações. Mudar o jeito de ouvir e de falar pode ser o ponto-chave para transformar situações e encontrar harmonia.

Libra

Sua vida financeira e seus valores pessoais entram em foco. É possível que você se depare com a necessidade de desapegar de gastos desnecessários ou de hábitos que não colaboram com seu bem-estar. O Sol em Peixes reforça a importância de observar onde está investindo sua energia e se há ilusões ligadas ao consumo ou às expectativas. Pare, respire fundo e tente ver as circunstâncias de forma diferente antes de agir.

Escorpião

A Lua no seu signo chega com força total, convidando você a mergulhar fundo em si mesmo. É o momento de colocar um ponto final em tudo que já não faz sentido e que pesa na sua essência. Com o Sol em Peixes, suas águas internas ficam ainda mais sensíveis, pedindo atenção aos sonhos e pressentimentos. Experimente olhar para o próprio reflexo por um ângulo novo e confie no processo de renovação.

Sagitário

Os assuntos inconscientes e espirituais podem ganhar destaque, levando você a refletir sobre seus medos, culpas ou qualquer energia estagnada. A Lua em Escorpião estimula um mergulho interno para concluir pendências emocionais. O Sol em Peixes, por sua vez, desperta seu lado compassivo e sonhador. Mude a forma de encarar seus desafios interiores e permita que a intuição guie suas ações neste momento.

Capricórnio

Amizades e grupos sociais podem passar por um crivo mais rigoroso sob a intensidade escorpiana. Talvez seja hora de encerrar conexões que não fazem mais sentido ou rever a forma como você se relaciona. Com o Sol em Peixes, a empatia e a imaginação podem abrir caminhos para novas perspectivas de convivência. Pare um instante e tente enxergar o outro lado da história; esse gesto pode nutrir relações mais saudáveis.

Aquário

A carreira e a imagem pública podem vivenciar transformações significativas. A Lua em Escorpião sugere que você desapegue de metas antigas ou de posturas que não condizem mais com quem você se tornou. O Sol em Peixes pede para que você observe o quanto está se deixando levar por fantasias ou enganos profissionais. Faça uma pausa, reflita e permita-se enxergar alternativas que antes pareciam impossíveis.

Peixes

Com o Sol chegando ao seu signo, seu brilho interior ganha destaque e sua sensibilidade fica mais aflorada. A Lua em Escorpião te incentiva a explorar temas profundos e a transcender crenças limitantes, encerrando o que já não faz sentido na sua jornada. É tempo de permitir que sua intuição flua e de mudar a maneira como você lida com as dúvidas. Uma nova perspectiva pode iluminar o caminho para as respostas que você busca.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.