Onde e quando devo agendar ou tomar a 2ª dose contra a Covid em cidades da Grande Fortaleza?

Abril foi o mês em que a campanha de vacinação contra a Covid-19 passou a avançar mais significativamente no Ceará. Agora em julho, três meses depois, quem tomou a primeira dose da Astrazeneca precisa retornar aos centros de vacinação para receber o reforço.

Nesses casos, uma diferença importante foi que, entre a aplicação da primeira e da segunda dose, o cadastro na plataforma Saúde Digital passou a ser obrigatório. Com a adesão, os municípios estão cobrando a inscrição e o agendamento por meio do sistema.

Contudo, o processo gera dúvidas em quem já tomou a D1 sem precisar do cadastramento. Saiba o que dizem municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) sobre como é processo para tomar a segunda dose.

Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que os fortalezenses que estão com o prazo da segunda dose da vacina AstraZeneca prestes a vencer, em julho, devem ficar atentos ao agendamento nas listas disponibilizadas diariamente e à data prevista no cartão de vacinação.

Caso chegue o dia e o nome da pessoa ainda não tiver saído na lista de agendados, o residente pode procurar qualquer ponto de vacinação em Fortaleza para receber a segunda dose, segundo a Pasta.

Caucaia

O Município informa ser obrigatório o cadastro e o agendamento no Saúde Digital para obter tanto a primeira como a segunda dose. Quem tiver dificuldade no acesso pode buscar um ponto fixo de cadastramento disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O cartão de vacinação, onde consta o tipo da vacina aplicada e a data para a segunda dose, segue como documento indispensável para receber a D2, inclusive para os imunizados antes da adesão ao sistema Saúde Digital, declara.

Essa data deve ser considerada para que o cidadão faça o agendamento no sistema, nas ocasiões em que ele for aberto.

Maracanaú

O Município informa que aderiu, desde março, à plataforma estadual Saúde Digital para aplicação da D1. Por isso, para receber a segunda dose, o maracanauense pode retornar ao posto de saúde onde recebeu a D1, na data indicada no cartão de vacinação, sem necessidade de agendamento.

O controle é realizado por meio dos registros feitos nas salas de vacina, assim como pelo cartão de vacinação.

Eusébio

As equipes de saúde monitoram o tempo necessário para aplicação da segunda dose. “Normalmente, lançamos um chamado antecipando em 15 dias o prazo limite da segunda dose”, diz a Secretaria Municipal da área.

Neste mês de julho, já estão sendo chamadas as pessoas que têm segunda dose aprazada da vacina Astrazeneca até o dia 17, para procurar os postos de saúde nos dias de mutirões de vacinação da Covid-19.

Outra estratégia é o agendamento domiciliar, geralmente realizado em dias de semana, quando equipes volantes organizam rotas para utilizar na maior brevidade o número de 2° doses para concluir o ciclo de imunização de pessoas acamadas ou idosas.

Os mecanismos de controle são a ficha clínica, o cartão de vacinação e a lista de imunizados.

Maranguape

A Secretaria da Saúde de Maranguape comunica que começa, na próxima semana, a aplicação da D2 no público de 60 a 64 anos que não estava cadastrado no Saúde Digital, já que o município só passou a utilizar a plataforma para cadastro a partir da imunização de pessoas com comorbidades.

Para os idosos de 60 a 64 anos, a D2 será aplicada nos postos de saúde. O chamamento se dará por meio dos agentes de saúde, como era feito antes do uso do Saúde Digital. Cada unidade receberá uma lista com os idosos que deverão ser vacinados.

A comprovação se dará tanto pela checagem da lista como também pela comprovação do cartão de vacina.

Por outro lado, a D2 para quem se cadastrou será divulgada por uma lista no site da Prefeitura, que fará a convocação.

Pacajus

O município de Pacajus está aplicando a segunda dose nos postos de Saúde credenciados e no drive-thru da vacinação. A data é pré-agendada no cartão de vacinação a partir da primeira dose.

No dia marcado para retorno, o cidadão pode se dirigir aos pontos de vacinação sem necessidade de agendamento no Saúde Digital. No local, é feita a checagem no cartão pelos profissionais responsáveis.

Os pontos de vacinação incluem as UBS da Cohab, Banguê II, Croatá II e Coaçu, e o Drive-Thru de vacinação na praça Renato Pessoa de Aguiar.

Desafios no reforço

Apesar dos alertas de médicos infectologistas, epidemiologistas e autoridades de saúde sobre a importância da segunda dose, as equipes de saúde ainda enfrentam dificuldades em terminar o reforço. A Secretaria Municipal de Saúde de Eusébio, por exemplo, aponta:

Resistência de alguns em receber a segunda dose;

Pessoas querendo escolher o tipo da vacina;

Pessoas tentando ser vacinadas novamente;

Adoecimento prolongado (seja de Covid ou outra enfermidade);

Óbitos registrados no intervalo entre as doses.

