Ceará vai receber mais vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e CoronaVac

A vacinação contra a Covid-19 no Ceará ganhará reforço de novas doses a partir desta quinta-feira (8). Um lote do imunizante da Pfizer e outro da Coronavac chegam nesta semana, conforme anunciou o governador Camilo Santana.

Nesta quinta-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) receberá 69.030 doses da vacina da Pfizer. Outro voo, programado para esta semana, também trará 32.600 doses da CoronaVac (dia e horário a confirmar), totalizando 101.630 doses.

Legenda: Camilo informou a chegada de novas doses através das redes sociais Foto: Reprodução

Segundo Camilo Santana, as doses da Pfizer chegarão em voo com horário programado para 15h35 no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

"Seguimos na luta por mais vacinas para todos os cearenses", declarou o chefe do Executivo estadual nas redes sociais.

VACINAÇÃO SEM AGENDAMENTO

Desde o último sábado (3), moradores de Fortaleza acima de 50 anos podem comparecer aos locais de vacinação sem precisar de agendamento, mas com cadastro no Saúde Digital.

O público deve procurar os pontos de vacinação, portando documento de identidade e comprovante de residência. Pessoas acima de 60 anos já podiam se vacinar sem agendamento.

Em todo o Estado, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é preciso estar cadastrado da plataforma Saúde Digital, veja abaixo como fazer.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.