Guardas municipais do Eusébio reforçam segurança em local onde técnica teve seringa tomada das mãos

Guardas municipais do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão reforçando a segurança no local onde a técnica de enfermagem, Valdênia do Carmo Santos, de 32 anos, teve uma seringa de vacina contra a Covid-19 tirada de suas mãos por um empresário, que a aplicou no próprio braço.

De acordo com a Prefeitura de Eusébio, após o incidente registrado no último sábado (3), agentes da Guarda Municipal passaram a fazer a segurança na fila e dentro das salas de vacinação do Núcleo de Artes, Educação e Cultura Aloísio Bruno (NAEC), onde tudo aconteceu.

Apesar da alteração na dinâmica da segurança no local, a Prefeitura do município garantiu que o apoio policial dado em todos os pontos de vacinação permanecem os mesmos, desde o início da imunização.

Ao todo, aponta, há 25 guardas municipais distribuídos em 17 postos de saúde, no NAEC, no Núcleo de Vacinação e na Secretaria Municipal de Saúde. "Com apoio de seis viaturas, cada uma com três policiais municipais", soma trecho da nota enviada ao Diário do Nordeste.

Além de auxiliar na organização da fila e no acesso das pessoas às salas de vacinação, as equipes da Polícia Municipal do Eusébio colaboram no acolhimento e distribuição de senhas aos pacientes, segundo o secretário de Saúde de Eusébio, Josete Malheiro.

Para Valdênia, ter guardas dentro das salas de vacinação onde trabalha dá "segurança maior tanto para o paciente, quanto para nós que somos profissionais de saúde”.

Legenda: A profissional tenta impedir a autoaplicação, mas sem sucesso Foto: Reprodução

Comportamento de risco