Centro de Testagem para Covid-19 de Maracanaú é desativado por causa da redução de casos

A Prefeitura de Maracanaú encerra, a partir desta quinta-feira (8), as atividades do Centro de Testagem para a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o motivo que fez o equipamento ser desativado foi a redução de casos da doença provocada pelo novo coronavírus.

O local tinha voltado a funcionar em março deste ano. Durantes três meses, foram realizados aproximadamente nove mil exames no Centro de Testagem do Hospital Municipal João Elísio de Holanda.

Também segundo a pasta, os maracanauenses continuam tendo acesso a testes da Covid-19 nas Unidades de Atendimento Básico (UAB), de segunda a segunda, de 8h às 17h, e 24h para urgência e emergência.

Conforme a Secretaria de Saúde, para realizar o exame de detecção do vírus na UAB, é necessário solicitação médica.

Dados

Maracanaú registrou 720 mortes pela Covid-19 e 11.876 casos recuperados da doença até a última atualização do IntegraSus, portal administrado pelo Governo do Ceará, às 9h11 da última quarta-feira (7).

A plataforma digital aponta que 59.882 casos foram notificados e que 21.044 foram confirmados. Atualmente, 877 estão em investigação. Ao todo, foram realizados 61.457 testes desde o início da pandemia no Estado.

