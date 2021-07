Número de mortos no trânsito de Fortaleza em 2021 já é 10% maior do que no primeiro semestre de 2020

Comprovando a tendência de aumento do risco de morte no trânsito durante a pandemia de Covid-19, Fortaleza registrou, no primeiro semestre deste ano, um percentual de mortos 10,1% maior (98) do que o apontado em igual período de 2020 (89). A maioria das vítimas foram motociclistas (52%) e pedestres (32,6%).

Nos dois momentos observados, embora tenham sido decretados dois lockdowns para conter a pandemia, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) notou um aumento de 24,6% no fluxo veicular este ano em relação a 2020, o que, segundo o órgão, pode ter influenciado na alta das mortes.

“No lockdown do ano passado, as pessoas obedeceram de forma mais rígida, não saíram de casa, estavam se resguardando. E a gente teve uma redução de acidentes. Só que, no segundo lockdown, as pessoas não ficaram muito em casa e o fluxo de veículos não baixou tanto”, concluiu Juliana Coelho, superintendente da AMC.

A gestora informou também que a maior parte dos envolvidos nos acidentes de trânsito este ano foram entregadores por aplicativo. “A gente está aumentando a fiscalização em relação a esses motociclistas porque a gente vê, nas abordagens das blitzes, uma grande parte deles que anda com licenciamento atrasado há mais de 10 anos, por exemplo, e que são infratores contumazes, com um número muito grande de multas”.

Contudo, outro tipo de deslocamento por moto “estimulado” pela pandemia tem preocupado a gestão. De acordo com Juliana, por causa do medo de se infectarem em aglomerações no transporte público, “muitas pessoas deixaram de andar de ônibus e passaram a andar de moto, o que também impactou no aumento do fluxo de veículos" e, consequentemente, no aumento das mortes.

Possibilidade de regressão

Se continuar nesse ritmo, a Capital pode, no próximo ano, regredir nas estatísticas contínuas de queda no número de mortos e feridos no trânsito.

Segundo a última edição do Anuário da Segurança Viária de Fortaleza, em 2020, foram registrados 193 mortos e, em 2019, 198, numa redução que já se mostrou mais tímida do que a que vinha acontecendo nos anos anteriores. E, comparado ao primeiro semestre de 2019 (102), o número de mortos do primeiro semestre deste ano é apenas 4% menor.

Estratégias

Apesar de reconhecer que a responsabilidade é compartilhada entre gestão pública e sociedade civil, Juliana diz que “a gente [gestão] tem que estar constantemente fazendo ações pra não deixar aumentar de forma nenhuma”.

Uma dessas estratégias, ela diz, é a de readequar os limites de velocidade não apenas em algumas, mas em todas as principais vias da Capital. “Até o fim do ano, as principais vias têm tendência de serem 50km/h. É uma recomendação da ONU [Organização das Nações Unidas]. Porque, moderando a velocidade, a gente consegue aumentar a chance de sobrevivência”, argumenta.

Segundo a gestora, a mudança é necessária, inclusive, para que o entendimento do condutor seja um só: de que os limites de velocidade na Capital não vão mais ser 60 km/h e, sim, 50 km/h.

Além disso, ela garantiu que, devido à volta do funcionamento “normal” dos bares e restaurantes, o órgão tem retomado as blitzes da Lei Seca. E, também, ampliado as Áreas de Trânsito Calmo, com limites de velocidade entre 30 km/h e 40 km/h, e investido em estratégias de comunicação e educação.

