Novos focos de incêndio aparecem no prédio do Tribunal de Justiça do Ceará nesta terça-feira (7)

A sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) voltou a pegar fogo, na manhã desta terça-feira (7), mais de 24 horas após o início do incêndio que destruiu parte do prédio. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar as chamas.

De acordo com os Bombeiros, mesmo com o incêndio controlado na segunda-feira (6), os agentes permaneceram no local, já que está sendo realizado o processo de rescaldo, “conjunto de ações para extinção dos focos do incêndio”, como explica o órgão.

O calor, os ventos de até 27 km/h e a presença de material de fácil combustão formam o conjunto de causas para reaparecimento das chamadas, conforme o Corpo de Bombeiros.

O prédio do TJCE fica localizado no bairro Cambeba, em Fortaleza, e abriga o órgão máximo do Poder Judiciário cearense desde novembro de 1986. A partir desta quarta-feira (8), a presidência do TJ será transferida temporariamente para o Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz.