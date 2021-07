Novo lote com 255.150 doses de vacinas contra a Covid-19 chega ao Ceará

O Ceará recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid-19, na noite desta terça-feira (20), no Aeroporto Interacional de Fortaleza, no bairro homônimo. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, são 202.500 doses da AstraZeneca e 52.650 da Pfizer.

Os imunizantes serão destinados para aplicação da primeira e segunda doses na vacinação da população cearense em geral, segundo a pasta.

Também conforme o órgão, a distribuição dos imunizantes para primeira dose (D1) será feita de forma proporcional aos municípios, em até 24 horas, depois da chegada do material à Capital. Já o agendamento da vacinação é de responsabilidade de cada cidade.

Vacinômetro

No último fim de semana, o Ceará completou seis meses de imunização contra a doença e, até o momento, 5.793.968 doses foram recebidas (CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen).

O Vacinômetro da Sesa registra que, até as 17 horas de segunda-feira (19), foram aplicadas mais de cinco milhões de doses. Com isso, 3,6 milhões de cearenses receberam a primeira dose e mais de 1,3 milhão já completou o esquema vacinal com a segunda dose. Outros 141 mil que foram imunizados com a dose única da Janssen.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o Estado está entre os líderes em aplicação de D1 no Nordeste, com aproximadamente 40% da população vacinada.

Também está entre os líderes nacionais em proporção de utilização das doses recebidas com 89%. Os dados são do Consórcio dos Veículos de Imprensa.

Mais vacinas

Para reforçar a imunização dos cearenses, o Governo do Ceará negocia com a farmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan, vinculado ao Governo de São Paulo, para aquisição direta de 3 milhões de doses da CoronaVac. O Estado aguarda receber o primeiro lote da Sputnik V nas próximas semanas.