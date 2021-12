Um muro de uma fábrica desativada desabou sobre dois carros no bairro Vila União, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (7). Não havia ninguém nos veículos no momento do incidente.

Muro de fábrica desativada desaba sobre dois carros no bairro Vila União, em Fortaleza

O desabamento aconteceu pouco depois das 22h e foi capturado pelas câmeras de segurança de um condomínio. O muro caiu na rua Almirante Rufino.

Alberto Jorge Holanda Furtado, aposentado e representante da indústria farmacêutica, pai da dona de um dos carros, conta que a filha havia acabado de estacionar o carro próximo ao muro. Ela saiu rapidamente para buscar um documento no prédio, momento em que a estrutura caiu.

Seu Alberto comenta que o problema não é de hoje. Os donos do edifício em frente já haviam reclamado com os donos do terreno abandonado sobre os perigos de desabamento.

Após o incidente, os donos dos carros e do condomínio acionaram a Defesa Civil de Fortaleza e os bombeiros.