MPCE quer plano de ação para prevenção e combate à Covid-19 em farmácias do Ceará

As redes de farmácias do Ceará foram solicitadas a apresentar um plano de ação para prevenção e combate à Covid-19 nos estabelecimentos até o dia 13 de abril. A medida, requerida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nesta terça-feira (6), visa evitar a proliferação do coronavírus entre os clientes por meio do cumprimento de algumas medidas, como o atendimento separado e prioritário de pessoas que vão realizar o teste de detecção do Sars-Cov-2 nesses locais.

A recomendação é de que as unidades forneçam agendamento prévio não-presencial para os clientes que desejam fazer esses exames, além da demarcação de ambientes reservados para a realização da testagem, evitando aglomerações entre possíveis infectados e demais consumidores em atendimento. Após o procedimento, ficará proibida a circulação desses clientes na loja devido ao risco de contaminação.

Já a coleta do material deve ocorrer em salas com janelas e ventilação ou com sistema climatizado de exaustão, “a fim de assegurar a qualidade e renovação do ar, de forma a estabelecer uma maior segurança para o próprio ambiente e espaços contíguos, considerando as formas de transmissão da COVID-19”, conforme o documento.

Restrições de acesso

Além disso, de acordo com o artigo 11, inciso IV, do decreto 33.965, só será autorizada a entrada de um membro por família nas farmácias do Estado, com um tempo de permanência necessário somente para a aquisição de produtos ou para a prestação de serviços. O distanciamento social deve seguir, ainda, a distância mínima de dois metros entre uma pessoa e outra, com o uso obrigatório de máscaras nos locais.

É necessário também que os grupos farmacêuticos identifiquem quais redes estão aptas a seguir as recomendações.Os estabelecimentos que não conseguirem se adequar devem parar a realização dos testes de detecção do Sars-Cov-2 até adotarem as medidas necessárias, ainda conforme a recomendação.

O documento ressalta ainda a necessidade “de representante(s) para fiscalizar o cumprimento do plano elaborado em cada um dos estabelecimentos, assim como para elaborar relatório de fiscalização das medidas”, que deverá ser enviado semanalmente, de modo digital, à 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

As orientações foram assinadas pelos promotores Ana Cláudia Uchoa e Eneas Romero, considerando a atual situação pandêmica no Ceará. Somente em 2021, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) houve um aumento de 219,87% nas testagens do Sars-Cov-2 se comparado ao ano anterior.

A reportagem procurou a Abrafarma, mas a associação informou que o assunto cabe às redes de farmácia locais. Até a publicação, apenas a rede Santa Branca respondeu, informando que ainda não foi notificada oficialmente.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Covid-19 no Ceará

Até esta terça-feira (6), 559.431 casos de Covid-19 foram confirmados no Ceará, de acordo com levantamento do IntegraSUS, portal de transparência do Governo do Estado sobre a área da saúde. Destes, 14.692 vieram a óbito. As maiores taxas de letalidade da doença, presentes no território cearense, foram de idosos do sexo masculino e feminino com mais de 80 anos, com 28,35% e 20,86% respectivamente.

Além disso, já foram realizados no Estado mais de 1,7 milhão de testes para detecção do vírus. Mais de 50% desses exames foram feitos por meio do exame de biologia molecular RT-PCR, indicado para a primeira fase da doença, a partir do segundo dia de sintoma.

Dentre os casos que testaram positivo, em primeiro lugar encontram-se as mulheres de 30 a 34 anos - com 35.533 confirmações -, seguidas de mulheres de 35 a 39 anos (34.556) e mulheres de 25 a 29 anos (32.346). Já os homens mais atingidos são os de 30 a 34 anos (28.081). Logo atrás, estão os de 35 a 39 anos (27.367), seguidos pelos de 25 a 29 anos, com 25.546 confirmações.