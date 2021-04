Metade dos idosos de 60 a 74 anos de Fortaleza já recebeu dose da vacina contra Covid-19

Cerca de metade dos idosos entre 60 e 74 anos de Fortaleza já recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 até este domingo (4), segundo a prefeitura. A segunda fase da vacinação contra a doença começou em 22 de março e tem como meta imunizar 255.917 idosos dessa faixa-etária.

Essa etapa da vacinação, que começou imunizando pessoas de 74 anos, já está atendendo idosos a partir de 62 anos. A ordem de prioridade é escalonada a partir da idade de cada fortalezense. Povos e comunidades tradicionais quilombolas também estão incluídos nessa etapa.

"Continuaremos ao longo dessa semana intensificando as doses de segunda dose. Nós praticamente estamos exaurindo todas as doses recebidas no município de Fortaleza para aplicar a primeira dose", afirmou a Secretária Municipal da Saúde, Ana Estela.

A primeira fase, que abrange pessoas acima de 75 anos, idosos e pessoas com deficiência institucionalizadas e profissionais de saúde da linha de frente, foi praticamente concluída em março. Idosos acima de 75 anos que perderam a vacinação continuam a ser atendidos paralelamente aos da segunda fase.

A terceira etapa de vacinação, que abrange pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, deve ser iniciada com a conclusão da imunização dos idosos. A expectativa é avançar para esta fase entre o fim de abril e o início de maio, a depender a chegada de novos lotes dos imunizantes.

Segunda fase

Os idosos precisam fazer cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), para ter a vacinação agendada. As listas dos agendados são divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e os idosos recebem mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações como dia, local e hora.

Nesta segunda-feira (5), a imunização de idosos agendados ocorre nos drive-thrus da Arena Castelão, o Centro de Eventos shoppings RioMar e nos pontos de acolhimentos dos Cucas.

Nos últimos feriados e fins de semana, a vacinação também ocorreu em postos de saúde e policlínicas. Entre 1° e 4 de abril, 87.784 idosos foram vacinados na Capital, conforme a Prefeitura.

Documentos necessários

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose serão disponibilizadas no próprio cartão de vacinação.