Vacinação de idosos com mais de 75 anos na Capital deve terminar nos próximos dias, diz SMS

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza já atingiu mais de 156 mil pessoas até esta terça-feira (9), conforme divulgou a Secretaria Municipal de Saúde. Desse total, mais de 77 mil são idosos com mais de 75 anos — grupo que deve ter a imunização com a primeira dose finalizada nos próximos dias, segundo revelou a titular da Pasta, Ana Estela Leite.

"É uma faixa etária extremamente vulnerável de contrair a Covid, de ter casos mais graves, que necessitam de hospitalização, e também uma maior incidência de óbitos", afirmou. A gestora disse ainda que falta "provavelmente em torno de 10 mil" para terminar a imunização desse grupo nos próximos dias: "um número que muito nos alegra".

Além disso, a secretária municipal indicou que os trabalhadores da linha de frente do enfrentamento à pandemia já estão praticamente 100% vacinados. "Diariamente, a gente continua com um ou outro serviço que está abrindo frentes para enfrentamento à pandemia que nos envia uma relação de profissionais que não foram vacinados e a gente vacina", destacou.

Ela também espera que, em breve, a vacinação possa ser retomada com os trabalhadores da saúde que não estão na linha de frente, podendo, assim, concluir a fase 1 e seguir para as demais fases. No entanto, ela frisou que o ritmo da vacinação é determinado pela quantidade de doses que o Município recebe — o que não é o mesmo que a abertura de cadastro para recebimento do imunizante.

Cadastramento das demais fases

Nesta segunda-feira (8), a Secretaria da Saúde do Estado abriu formulário para que todos os grupos prioritários possam se cadastrar para o recebimento da vacina. A gestora da SMS explicou que, para além de realizar o cadastro dos públicos previstos no Plano Nacional de Imunização, a abertura se dá para que um censo seja realizado pelo governo estadual.

"A ideia do Estado de disponibilizar esse site para que as pessoas pudessem se cadastrar é também para que o próprio Estado tenha um censo de quantos trabalhadores a gente tem de cada grupo prioritário, quantas pessoas [estão] em cada grupo prioritário", indicou.

Ana Estela acrescenta que novos segmentos foram inseridos "principalmente na fase 4" ao longo da campanha, iniciada no País em 18 de janeiro. "Então a gente precisa dimensionar até para que os municípios possam organizar o seu planejamento".

Balanço da vacinação

Até esta terça-feira, 156.895 pessoas receberam a primeira dose da imunização contra o novo coronavírus na Capital, conforme balanço da SMS. O reforço, entretanto, só foi ministrado a 66.027 pessoas.

Neste momento, a primeira dose da vacinação só é aplicada no formato domiciliar, conforme Ana Estela. O serviço de drive-thru retornou apenas para a segunda dose dos idosos que receberam o imunizante CoronaVac, cujo intervalo para o reforço varia de 14 a 28 dias.

Já a parcela que recebeu a vacina AstraZeneca/Oxford terá a segunda aplicação 90 dias depois da primeira.

A secretária adjunta da SMS, Aline Gouveia, disse, em transmissão ao vivo nesta terça, que a população que perdeu a data do reforço pode comparecer aos pontos de vacinação com comprovantes de agendamento.

Ela, contudo, reforçou a necessidade de que o dia indicado seja seguido para evitar atrasos na campanha de imunização.