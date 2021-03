Veja a lista dos idosos acima de 75 anos que receberão a 2ª dose da vacina nesta terça-feira (9)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista dos idosos acima de 75 anos que receberão a segunda dose da vacina Coronavac/Sinovac nesta terça-feira (9). De acordo com a pasta, a Arena Castelão, o Centro de Eventos, o Shopping RioMar Kenndy e o Shopping RioMar Fortaleza funcionarão em formato drive-thru das 9h às 17h. É preciso conferir se o nome está no documento (veja abaixo).

Segundo a SMS, os idosos devem apresentar o cartão de vacinação entregue na primeira dose, documento com foto, CPF, comprovante de agendamento e de residência para garantir o reforço do imunizante.

A CoronaVac tem intervalo médio de 28 dias entre as doses. Já os idosos que receberam a vacina AstraZeneca/Oxford devem aguardar 90 dias para garantir o reforço. O tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose estão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

Locais de vacinação

São ofertados oito locais para imunizar o público-alvo: somam-se aos já citados os Cucas Mondubim, Barra do Ceará, Jangurussu e José Walter, com salas de acolhimento. A SMS também mantém a vacinação em domicílio.

Os idosos precisam estar cadastrados e agendados através do site Vacine Já, do aplicativo Mais Saúde Fortaleza ou diretamente nos pontos de saúde.

Troca de modalidade drive-thru/domiciliar

Idoso que desejarem alterar a modalidade escolhida para receber a vacina de drive-thru para domicílio, e vice-versa, também podem entrar em contato pelo número de telefone: 156. Ou pelo link enviado para os e-mails cadastrados na plataforma Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

Também por esses meios é possível ainda alterar outros dados cadastrais, como endereço, telefone e e-mail.

Como ir ao drive-thru sem carro

Os idosos que não tem condição ou veículo para se deslocar até os pontos de vacinação do sistema drive-thru em Fortaleza, tem o direito de solicitar o serviço de translado custeado pelo governo. Para ter acesso ao benefício basta ligar para o número 156.

Segundo o governador Camilo Santana, taxistas e motoristas de aplicativo foram contratados para levar os idosos que solicitarem o serviço para os locais de imunização.

Como fazer o agendamento

Os agendamentos para a imunização são feitos com base na integração realizada com a Prefeitura de Fortaleza. As pessoas já cadastradas no Vacine Já ou no app Mais Saúde Fortaleza são alocadas nas agendas disponíveis.

A lista com nomes dos pacientes agendados no drive-thru é disponibilizada no site da prefeitura todos os dias. A confirmação do agendamento é feita apenas pelo e-mail ou telefone inscrito durante o cadastro.

Já no caso da vacinação domiciliar de idosos, a confirmação de dia e horário da visita dos vacinadores chega por e-mail ou mensagem de WhatsApp até 72 horas antes da aplicação. A confirmação é enviada de acordo com mapeamento das rotas de vacina definido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Agendamento para idosos acima de 90 anos

Pessoas com idade acima de 90 anos e cadastradas no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, não precisam agendar horário para receber o imunizante nos centros de vacinação drive-thru. Basta se deslocarem até o local para serem atendidos.