Ceará recebe novo lote de vacina contra Covid dia 10; ministro promete enviar doses semanalmente

O Ceará vai receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19 na próxima quarta-feira (10). O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na manhã desta segunda-feira (8). O chefe do executivo estadual ainda informou que a Pasta prometeu enviar lotes semanais de imunizantes.

"O ministro informou que os estados receberão novo lote da CoronaVac/Butantan na próxima quarta-feira (10) e que o cronograma do Ministério prevê envios semanais de lotes de vacinas", disse Camilo através das redes sociais.

O imunizante que o Ceará receberá nesta quarta é a CoronaVac. Este será o oitavo lote recebido pelo Estado até o momento. Também no encontro, Pazuello prometeu distribuir até o dia 24 de março doses da vacina AstraZeneca.

Registro definitivo

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, também esteve no encontro virtual e afirmou que deve dar entrada no pedido de registro definitivo do imunizante desenvolvido em parceria com a AstraZeneca até esta terça-feira (9) junto à Anvisa.

Vacinação no Ceará

Iniciada no dia 18 de janeiro, a vacinação começou no Ceará após a chegada da primeira remessa de 218 mil doses da vacina CoronaVac. Cinco dias depois, em 23 de janeiro, um segundo lote, com 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca, chegou ao Estado. O terceiro carregamento desembarcou em 25 de janeiro, com 33,2 mil imunizantes da CoronaVac.

Outros três lotes chegaram em fevereiro: a quarta remessa, com 115 mil doses novamente da CoronaVac, chegou no dia 6. Já o quinto e o sexto lotes chegaram ao território cearense no último dia 24. O sétimo lote chegou na última quarta-feira.