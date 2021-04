Veja a lista de idosos que serão vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (5) em Fortaleza

A Arena Castelão, o Centro de Eventos, os shoppings RioMar e os Cucas da Barra do Ceará, do José Walter, do Mondubim e do Jangurussu recebem, nesta segunda-feira (5), idosos a partir de 62 anos que serão vacinados contra a Covid-19 (veja a lista abaixo).

Serão disponibilizadas as modalidades drive-thru e pontos de acolhimento para que os idosos pertencentes ao grupo prioritário 2 sejam imunizados.

Eles devem ter feito cadastro no Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). As listas dos agendados são divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Os idosos agendados receberão mensagem via WhatsApp e e-mail contendo as informações como dia, local e hora. Para evitar transtornos e aglomerações, a SMS frisa que eles compareçam ao local somente no horário marcado.

Locais

- Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

- Salas de acolhimento para vacinação:

Cuca da Barra do Ceará

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

Documentos necessários

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose serão disponibilizadas no próprio cartão de vacinação.

2º fase

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece de forma gradual e escalonada, desde a última segunda-feira (22). Foi iniciada pelos idosos de 74 anos e, atualmente, estão sendo vacinados os idosos a partir de 62 anos.

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades para realizar do cadastro, a Prefeitura de Fortaleza informa que faz a busca ativa destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o passo a passo.

Mais de 87 mil contemplados

Nos três primeiros dias de abril, a Cidade aplicou 84.884 doses nos idosos pertencentes à segunda fase da vacinação contra a Covid-19.

Segundo a SMS, 27.657 pessoas foram imunizadas na quinta-feira (1), 28.434 na sexta-feira (2) e 28.775 no sábado (3). Nos dias citados, o Município atingiu recorde diário de imunização.