Média de vacinados por dia com 1ª dose é 3 vezes maior no Ceará após abertura para público geral

Há 162 dias o Ceará realiza a campanha de vacinação contra a Covid. Até o dia 27 de junho, 3 milhões de pessoas receberam a primeira dose. O processo que depende das entregas feitas pelo Governo Federal, tem acelerado nos últimos períodos, pois no Estado, desde que houve a abertura para a imunização do público geral, no início deste mês, a média de vacinados é 3 vezes maior que quando as aplicações ocorriam somente nos grupos prioritários.

Nos primeiros 140 dias, entre janeiro e o início deste mês, quando a aplicação estava concentrada nos diversos públicos prioritários, o Ceará aplicou 1,8 milhão de primeiras doses. Já desde o dia 6 de junho, quando de forma geral, as cidades abriram a vacinação do público geral, 1,14 milhão de pessoas foram vacinadas.

4 milhões de doses O Ceará recebeu, até o momento, 4,9 milhões de vacinas e aplicou 4 milhões, entre primeira e segunda doses e também as doses únicas da Janssen.

A média quando a imunização ainda estava restrita aos grupos prioritários no Estado era de 13 mil aplicações de primeiras doses a cada dia de vacinação. Após a abertura, passou a ser de 52 mil aplicações ao dia. Os dados foram analisados pelo Diário do Nordeste com base nas informações divulgadas no vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Recorde de vacinados

Em Fortaleza, o movimento é bem semelhante, com um grande avanço após a ampliação do público. Na Capital, a média passou de 4,8 mil vacinas aplicadas ao dia no período das prioridades, para 20,7 mil após a abertura ao público geral.

Porém, vale destacar que mesmo após o início da vacinação geral, o público prioritário segue sendo imunizado de forma paralela nas cidades.

A celeridade no processo de imunização está diretamente ligada ao fluxo de entrega mais constante e numeroso de vacina nos últimos meses. Portanto, quando há reposição contínua e em grande número de doses o ritmo nas cidades avança.

Legenda: Em Fortaleza, no último sábado (26), houve recorde de vacinação contra a Covid-19, com 58 mil vacinados em um único dia. Foto: Thiago Gadelha

No último sábado (26), em Fortaleza, houve recorde de vacinação contra a Covid-19 em um único dia. Ao todo, 58 mil pessoas foram imunizadas. Contudo, o balanço municipal registrou cerca de 12 mil faltosos, já que mais de 70 mil pessoas estavam agendadas para os postos de vacinação no sábado.

Aplicação de dose única

Além das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer que demandam a aplicação de duas doses, as cidades do Ceará têm utilizado os imunizantes da Janssen, que requer a aplicação de uma única dose. Conforme o vacinômetro da Sesa, até domingo (27), foram aplicadas 9,6 mil doses da Janssen no Ceará.

A Sesa distribuiu, sexta-feira (25), as primeiras 61 mil doses para 182 municípios cearenses. Somente Fortaleza e Guaramiranga não receberam.

A cidade do Maciço de Baturité porque já havia recebido doses suficientes para imunizar toda a população adulta de 18 a 59 anos cadastrada na plataforma Saúde Digital e assim o fez até domingo, e a Capital deve ser contemplada com a chegada dos próximos lotes.