Cidades do Ceará zeram ou têm baixo estoque de vacinas contra Covid-19 após mutirões; veja lista

Com a chegada de mais doses de vacinas contra a Covid-19 na última quinta-feira (24), diversos municípios organizaram mutirões de imunização no fim de semana.

Porém, a demanda tem sido maior que a oferta de doses, o que levou à rápida baixa nos estoques. Nesta segunda (28), algumas cidades já zeraram as doses disponíveis ou preveem o término em breve.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE) informou que Guaiúba e Pindoretama já acabaram seus estoques de primeiras doses (D1), e que Sobral, Ararendá, Eusébio, Ipueiras e Varjota indicaram zerá-los hoje ou, no máximo, na terça-feira (29).

O Governo Federal é responsável pela compra e distribuição das vacinas, além de definir os grupos vacináveis a cada etapa. Os Governos Estaduais armazenam e organizam a logística de distribuição local. Já a aplicação direta cabe aos Municípios.

Rilson Andrade, vice-presidente do Cosems-CE, garante que, se houver doses suficientes, elas são rapidamente aplicadas.

“Os municípios estão se mobilizando de tudo que é jeito, mas, quando a gente recebe um lote pequeno como foi esse último, consegue aplicar em uma manhã”, explica.

A reportagem procurou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para saber se há previsão da chegada de novas doses ao longo desta semana, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Uma das recomendações da Pasta é que, mesmo com a falta, os municípios não utilizem doses reservadas para a D2 com D1. Rilson Andrade confirma que a orientação ocorre para não gerar problemas a quem precisa do reforço. “Toda dose que recebemos de D2 precisamos deixar de garantia”, ressalta.

Confira abaixo o que disseram algumas Prefeituras contatadas pela reportagem nesta segunda:

PINDORETAMA

O município onde Rilson Andrade é secretário de saúde acabou o estoque durante o mutirão deste domingo (28).

GUAIÚBA

Em menos de um dia, o município zerou o novo lote recebido na sexta (25). Agora, aguarda a chegada das novas doses distribuídas pelo Governo do Estado.

"Enviamos ofício à Sesa solicitando mais vacinas no sábado (26), porque sabíamos que estava próximo de zerar o estoque. Estamos na expectativa de receber a resposta e receber mais doses a qualquer momento, não há um dia certo. Até agora não passamos nenhuma semana sequer sem receber vacinas contra Covid-19. O Ceará é exemplo de imunização", diz a secretária municipal de saúde, Maria Zuleide.

BOA VIAGEM

O município localizado no Sertão de Canindé zerou as doses nesta segunda-feira, de acordo com a Prefeitura.

ITAITINGA

O município dispõe de apenas 50 unidades, que serão aplicadas nesta segunda. “O Estado ficou de mandar mais até amanhã”, conta a secretária Dulce Viana.

PACATUBA

“Pacatuba acaba hoje suas doses de D1”, declarou a Secretaria Municipal de Saúde.

CRUZ

O secretário desse município do Litoral Norte, Evaldo Vasconcelos, disse que o estoque também será zerado na tarde de hoje.

Legenda: Centro de vacinação em Cruz, no Litoral Norte do Ceará. Foto: Prefeitura de Cruz

IPUEIRAS

A secretaria municipal informou que Ipueiras zera amanhã, dia 29, o estoque de vacinas recebidas para D1 na sexta-feira (25). O quantitativo que chegou anteriormente já foi aplicado.

EUSÉBIO

O secretário Josete Tavares informou que, hoje, há 1.498 doses disponíveis. No entanto, disse que vai oficiar à Sesa um pedido de liberação de mais doses “em vista da estimativa da demanda ser superior ao estoque que temos”. Só no último sábado, foram aplicadas 1.372 doses.

SOBRAL

O município confirmou que há um estoque baixo de D1, mas que não há como prever quando ele deve acabar porque depende da procura nos próximos dias. Atualmente, a cidade vacina a população em geral a partir de 34 anos.

ARATUBA

O estoque recebido na sexta está programado para utilização até a próxima quinta-feira (1º), de acordo com o secretário da Saúde, Josenir Vitor.

PACAJUS

O município declarou que as 1.334 doses que chegaram só serão suficientes para o público com faixa etária cadastrada acima de 40 anos, mas não deu previsão para o fim do estoque. A gestão aguarda o envio de mais doses para avançar as idades do plano de vacinação.