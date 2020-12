Mais de 1.200 cirurgias eletivas são realizadas no Hospital Leonardo da Vinci em cerca de dois meses

Mais de 1.200 cirurgias eletivas foram realizadas no Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV) em cerca de dois meses, período em que a unidade passou a oferecer os procedimentos. As cirurgias feitas são nas áreas de ortopedia, otorrinolaringologia, urologia e cirurgia geral, de acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

> Hospital Leonardo da Vinci passa a integrar a rede pública do Ceará

> Hospital Leonardo da Vinci deixa de atender apenas pacientes com Covid e passa a realizar cirurgias

Localizada no bairro Aldeota, a unidade que era da rede particular, foi reativada para atuar na retaguarda dos atendimentos de Covid-19, sobretudo nos casos de média e alta complexidade, e tornou-se referência nos tratamentos dos infectados pelo SARS-CoV-2. O hospital passou a integrar a Sesa no dia 26 de novembro, quando o governador Camilo Santana assinou um decreto para a aquisição.

As cirurgias relacionadas ao setor de otorrinolaringologia estão entre as mais recorrentes na unidade, com 12 procedimentos por dia, em média, segundo a coordenadora do setor do HELV, Débora Lima. “São feitos, em média, doze procedimentos por dia só de ouvido, nariz e garganta, e a maior parte das cirurgias de amigdalite e adenoide é realizada em crianças”. A unidade possui 18 leitos e um suporte com pediatra 24 horas disponível para o serviço de otorrino infantil.

Para reforçar a segurança dos pacientes do hospital, foram tomadas medidas de prevenção contra o novo coronavírus. “Montamos um esquema para garantir que o paciente tenha que comparecer o mínimo possível ao hospital. Isso diminui o risco de contaminação pela Covid-19 e nós conseguimos indicar a cirurgia de forma segura e rápida”, explica o coordenador do Centro Cirúrgico do HELV, Jefferson Oliveira.

Uma das beneficiadas com os procedimentos cirúrgicos foi a adolescente Lorrane Castro, 15 anos, natural da cidade de Pacajus, que há oito anos sofria com dificuldades para respirar devido a um desvio de septo.

Luana foi submetida a uma cirurgia de septoplastia e turbinectomia no nariz no Hospital Leonardo da Vinci, possibilitando uma melhor qualidade de vida. “Eu vivia muito cansada, até na escola eu sofria muito sem poder respirar direito. Não conseguia ter atividades como os outros colegas. Agora eu posso respirar bem. É uma vida nova e eu vou aproveitar bastante”, relata.

O idoso Marcos Antônio de Souza, 66 anos, natural do município de Quixadá, no interior do Estado, também foi atendido no hospital e passou por uma cirurgia de próstata. “Fui muito bem tratado, sem contar que o hospital realmente tem uma excelente estrutura. É um serviço muito importante para toda a população do Ceará”, disse.

Os pacientes submetidos a cirurgias no Hospital Leonardo da Vinci foram encaminhados pela Central de Regulação. Após o agendamento e realização da consulta, os pacientes fazem todos os exames necessários ao pré-operatório, incluindo o teste para Covid-19.

Se o resultado der negativo, a cirurgia é marcada. Caso contrário, o paciente é orientado a ficar em isolamento em casa por 14 dias até estar recuperado e apto para realizar o procedimento cirúrgico.

O Hospital Estadual Leonardo da Vinci conta atualmente com 93 leitos cirúrgicos, sendo 84 de clínica cirúrgica e nove de Unidades de terapia Intensiva (UTIs). Atuam na unidade 139 médicos, entre otorrinolaringologistas, urologistas e cirurgiões gerais.

O HELV possui, também, 100 leitos exclusivos para atendimento a casos de Covid-19, sendo 34 de enfermaria e 66 de UTI. A depender da demanda, o hospital tem capacidade para ativar até 195 leitos.