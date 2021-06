Idosa arrastada por correnteza durante chuva em Fortaleza é salva por bombeiro de folga; veja vídeo

Uma idosa que estava sendo arrastada por correnteza formada durante a forte chuva que caiu em Fortaleza na manhã desta sexta-feira (18), foi salva por um tenente do Corpo de Bombeiros que estava de folga. O caso ocorreu na avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, por volta das 8h20.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que a senhora, já caída no chão, é levada pela força da água. O agente de segurança, que estava perto do local se protegendo da chuva, correu para salvá-la.

VEJA VÍDEO:

De acordo com o 2º tenente do Corpo Bombeiros, Flávio Correia, a idosa tentou atravessar a avenida durante a chuva pois estava apressada para chegar ao trabalho.

"Eu estava me abrigando da chuva quando ouvi a senhora começou a gritar por socorro. Ela já havia caído e eu, de pronto e imediato, corri até ela e a levantei", disse o tenente em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Idosa não teve ferimentos

A idosa não sofreu ferimentos no incidente. O tenente Correia relata ainda que a senhora não soltou, em nenhum momento, a bolsa que carregava. Após o resgate, ele conta que ela agradeceu pelo salvamento e rapidamente seguiu seu trajeto.

O bombeiro diz que não conseguiu pegar o nome ou a idade da senhora. "Ela repetiu muito que estava apressada para o trabalho. Era um horário muito movimento, podia ter vindo um carro, mas, graças a Deus não aconteceu nada de grave", comenta o bombeiro.

Chuva em Fortaleza

A Capital cearense amanheceu com chuvas nesta sexta e registrou diversos pontos de alagamento.

Imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares mostraram vias alagadas, entre elas a rua Liberato Barroso, no Centro, a rua Vila Nova, no Curió, e as avenidas José Bastos e Bernardo Manuel.

Em alguns bairros de Fortaleza, moradores também relataram queda de energia, como na Barra do Ceará e no Guararapes.