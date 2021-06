Mesmo com o fim da quadra invernosa, Ceará registra chuvas em 45 municípios nesta sexta-feira (18)

Mesmo com o fim da quadra invernosa, o Ceará segue registrando precipitações neste mês de junho, ainda que em menor intensidade. Até as 8h40 desta sexta-feira (18), por exemplo, 45 dos 184 municípios tiveram eventos de chuva, sendo o maior acumulado em Paracuru, no Litoral do Pecém, com 84 mm.

O dado consta no calendário pluviométrico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo a entidade, as chuvas pontuais se dão pela formação de áreas de instabilidade sobre o norte do Nordeste.

Depois de Paracuru, os maiores volumes de chuva foram anotados em Paraipaba (62,2 mm), São Gonçalo do Amarante (Posto Siupe 44,2 mm), Acaraú (44 mm), Mulungu (43 mm) e Tauá, no Sertão central, com 36,2 mm.

Índices de chuvas por região

Litoral do Pecém - 9 municípios

Litoral Norte - 4 municípios

Maciço de Baturité - 6 municípios

Sertão Central e Inhamuns - 13 municípios

Jaguaribana - 3 municípios

Litoral de Fortaleza - 4 municípios

Ibiapaba - 6 municípios

Cariri - 0

Capital

Os números relativos a precipitações em Fortaleza ainda não entraram no radar da Funceme. No entanto, a Capital amanheceu com chuvas nesta sexta-feira.

Imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares mostram pontos de alagamentos em diversas vias da cidade, entre eles na Rua Liberato Barroso, no Centro, na Rua Vila Nova, no Curió, e nas avenidas José Bastos e Bernardo Manuel.

Em alguns bairros da Capital, moradores também relataram queda de energia, como na Barra do Ceará e Guararapes. O Diário do Nordeste solicitou nota à Enel Distribuição Ceará, e aguarda retorno.

A previsão do tempo para esta esta sexta-feira é de céu variando de parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva. À tarde e à noite, predomínio de céu claro. A máxima pode chegar a 33°.