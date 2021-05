Governo do Ceará orienta viajantes de áreas com variante indiana do coronavírus a fazerem quarentena

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) emitiu um alerta orientando que viajantes de áreas com variante indiana do coronavírus (B.1.617) cumpram quarentena e façam testes de Covid-19 antes de se deslocarem dentro do Ceará. O objetivo é evitar a propagação da doença no Estado.

As orientações estão listadas em uma nota técnica publicada pela pasta na última sexta-feira (14). O documento ressalta que, nos últimos dois meses anteriores à publicação do documento, a Índia e alguns países vizinhos registraram um "aumento acentuado" no número de casos e mortes em decorrência da Covid-19.

Por isso, aponta como "opções disponíveis" no atual momento, alertar viajantes provenientes de áreas com uma incidência mais elevada da variante para a necessidade de cumprir com quarentena, bem como serem testados e auto-isolados, caso haja desenvolvimento de sintomas.

Os países onde foi registrada a circulação das variantes B.1.617 podem ser acessados através do banco de dados de sequência GISAID. A listagem passa por atualizações constantes.

A Sesa ainda recomenda que se evitem todas as viagens não essenciais, sobretudo para áreas com uma incidência significativamente mais elevada da variante.

As orientações da Pasta são:

realizar sequenciamento direcionado e representativo de casos comunitários para detectar precocemente e monitorizar a incidência da variante;

aumentar o monitoramento e os testes de pessoas com uma relação epidemiológica com as áreas com uma incidência significativamente mais elevada incidência da variante, e realizar sequenciamento dessas amostras;

rastreio de contatos direcionados e o isolamento de casos suspeitos e confirmados da variante;

alertar as pessoas provenientes de áreas com uma incidência significativamente mais elevada da variante para a necessidade de cumprir com quarentena, bem como ser testado e auto-isolado se desenvolverem sintomas;

recomendar que se evitem todas as viagens não essenciais, em particular para áreas com uma incidência significativamente mais elevada da variante;

notificar possíveis casos de infecção com a nova cepa variante ou variantes em circulação para SARS-CoV-2 de forma imediata pelo formulário de notificação imediata do MS, bem como junto aos CIEVS locais.

