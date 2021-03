Governo decreta ponto facultativo nesta quinta-feira (1º) no Ceará

Os servidores de órgãos e entidades da administração pública do Governo do Ceará terão ponto facultativo no expediente da próxima quinta-feira (1º de abril), conforme decreto assinado, nesta terça-feira (30), pelo governador Camilo Santana (PT).

A sexta-feira (2) é o feriado religioso da Sexta-feira da Paixão, definido em lei federal.

O decreto assegura, para a quinta-feira, o fornecimento normal de água e dos serviços prestados pela Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Médica e Corpo de Bombeiros.

Além de atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados a pacientes com consultas previamente agendadas.

O Ceará está em lockdown até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa.

O que funcionará na quinta

Funcionarão ainda os postos fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e do Sistema de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), referente aos procedimentos licitatórios designados para o dia 1º de abril de 2021.

O decreto, a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça, autoriza também o funcionamento dos equipamentos culturais do Estado e da Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria (Central 155).

Outros que funcionarão serão o serviço pré-hospitalar do Samu Ceará (Central 192) e das campanhas de sanidade animal executados pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce).