Estrutura anexa do Mercado dos Peixes será montada para evitar aglomerações na Semana Santa

Em razão do aumento da procura por pescado na Capital, tradicional nos dias que antecedem à Semana Santa, uma estrutura anexa ao Mercado dos Peixes do Mucuripe está sendo montada na faixa de areia, nesta segunda-feira (22), para conter aglomerações, diz a Prefeitura de Fortaleza. O objetivo é ordenar o comércio e evitar os riscos de contaminação pela Covid-19.

Ao todo, 40 metros de faixa de praia estarão protegidos com gradis até o domingo de páscoa, no dia 4 de abril, e as entradas e saídas serão controladas. Somente 20 comerciantes na parte interna das grades serão permitidos, com demarcação de mesas para exposição dos produtos e distanciamento mínimo de 1,5 metro entre eles.

"Isso não vai permitir que as pessoas façam aquele avanço sobre os barcos, quando chegam aqui entre 4h e 5h da manhã, que geralmente acontece. Serão 20 posições, com mesas de plástico, onde os peixes serão colocados e a partir dai vamos controlar a entrada e a saída das pessoas", explicou o secretário da Regional 2, Rennys Frota.

Ele explica, ainda, que no local serão aferidas as temperaturas dos comerciantes e clientes e haverá a distribuição de máscaras e álcool em gel. A logística será ordenada por meio da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde, Polícia Militar, Guarda Municipal e Regional 2.

"Com a fiscalização e o apoio das forças de segurança, e em parceria com os pescadores do Mercado do Mucuripe, vamos fazer com que o fortalezense possa ter acesso a essa infraestrutura e ter a condição de comprar o seu pescado com segurança", diz Rennys.

Agefis interdita três estabelecimentos

O anúncio da operação foi feito durante divulgação do balanço da Agefis, que interditou três estabelecimentos comerciais por descumprimento as medidas do decreto estadual.

De sexta-feira (19) a domingo (21), a Agefis, juntamente com a Guarda Municipal e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), realizou 58 fiscalizações na cidade.

"Sempre lembrando que a responsabilidade cabe a cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, para conter a contaminação da Covid-19. E você pode ajudar ligando, fazendo a denúncia, no 156 e no aplicativo Fiscalize Fortaleza e no site da Agefis", disse a superintendente do órgão, Laura Jucá.