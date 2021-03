Agefis fiscaliza feiras em Fortaleza na manhã deste sábado e realiza distribuição de máscaras

Em ação conjunta, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a Guarda Municipal circularam por feiras da Capital e fizeram distribuição de máscaras na manhã deste sábado (20). Os bairros escolhidos para a ação foram o São Cristóvão, o Jangurussu e a Messejana.

Na passagem pelos locais, os agentes fiscalizaram as barracas em busca de evitar aglomerações e, além disso, realizaram processo de conscientização dos transeuntes sobre os cuidados com o coronavírus.

Legenda: População dos bairros recebeu máscaras na manhã deste sábado (20) Foto: divulgação

Plantão na Capital

Ainda no intuito de garantir o cumprimento do decreto na Capital, a Agefis realizou plantão noturno durante a sexta-feira (19). O foco, assim como nas feiras, seria barrar qualquer possibilidade de infração às regras vigentes.

No total, segundo balanço da agência, 11 fiscalizações foram realizadas e apenas uma autuação. Além disso, um evento particular foi constatado em uma residência no bairro da Paupina, que foi encerrado após chegada dos agentes.