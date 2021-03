Sem procissão, fiéis se preparam para celebrar o Domingo de Ramos virtualmente na Capital

Com decreto de lockdown em vigor em Fortaleza, devido aos elevados números de casos e óbitos por Covid-19, neste Domingo de Ramos (28), as procissões e missas presenciais darão lugar às celebrações virtuais promovidas pelas paróquias da Capital. Neste contexto, fiéis se preparam para o dia adaptando as tradições dentro das residências. A data marca o início da Semana Santa para os católicos.

De acordo com informações divulgadas pela Arquidiocese de Fortaleza, as celebrações ocorrerão com portas fechadas para os fiéis. Do lado de dentro, apenas equipes essenciais para a celebração e funcionamento da transmissão das paróquias e comunidades. Conforme o calendário da Semana Santa da Arquidiocese, a Semana Santa tem início no domingo de Ramos, “com a Procissão e Bênção de Ramos”.

Para assistir a celebração online, em casa, a cozinheira Maria do Livramento Rodrigues dos Santos, de 43 anos, deve preparar os ramos, conforme é pedido pelos padres. “Seja de palmeira ou capim santo, coloco [os ramos] na porta de entrada com enfeites, um laço, por exemplo, e monto o altar com a imagem de Nossa Senhora e Jesus, junto com os ramos também”, cita.

Legenda: Este é o segundo ano com o altar montado por Maria, em casa, para o Domingo de Ramos Foto: Arquivo pessoal

No momento da bênção, Maria menciona que a liturgia pede para levantar as mãos. “Levantamos as mãos em direção aos ramos, recebemos a bênção e depois colocamos na porta. Do lado de fora, a gente deixa [os ramos] o tempo que for necessário”.

Mesmo com a celebração virtual, Maria relembra com saudade o formato presencial anterior à pandemia. “Por fazer parte do Santuário de Fátima, antes da pandemia, a gente fazia a procissão dos ramos no entorno da igreja. Eu ia, organizava a entrada dos coroinhas e distribuía os ramos para quem não tinha. Sinto falta desse tempo, mas tenho fé que tudo isso vai passar”.

Como Maria, quem também vai preparar ramos para exibir à frente de casa é Graciana Davi de Meneses Cordeiro, 70. O ritual, segundo ela, é para marcar o "início do triunfo" de Jesus Cristo. "Em preparação para o que ele vai passar para se dar inteiramente por todos nós", complementa.

Graciana acredita ainda que a Páscoa deste ano vai trazer "novas perspectivas" para o mundo cristão, incluindo mais otimismo e mais esperança. "Para que a gente se torne mais humano, melhor, mais fraterno", diz. Neste Domingo de Ramos, a fiel deve receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que a enche de boas expectativas.

Orientações

A Arquidiocese de Fortaleza publicou um manual para as celebrações da Semana Santa de 2021, “ainda em tempos de pandemia”. O documento foi elaborado pelo Padre Rafhael Silva Maciel.

“Mais uma vez, nós estamos colocando à disposição, seja da Arquidiocese de Fortaleza seja de todos aqueles que desejem utilizá-lo, de modo a ajudar a quem for necessário, um pequeno manual da Semana Santa. Entre as orientações, sugestões práticas para aqueles que estão celebrando em casa possam participar mais ativamente do momento”, afirmou o sacerdote em explicação sobre o manual.

Conforme o guia, durante a celebração de Ramos, uma das primeiras orientações é para que, em casa, o fiel reúna os ramos e os tenha em mãos no momento da bênção dos ramos que o sacerdote fará. Posteriormente, a sugestão é para que toda a família inicie a leitura do evangelho da entrada em Jerusalém, seguido por orações, momentos de silêncio e a proclamação da Paixão de Cristo.

Horários

Através das rádios Dom Bosco e Shalom e a TV Ceará, o Arcebispo de Fortaleza, Dom José Tosi, fará a transmissão da celebração diretamente da Catedral Metropolitana, às 11 horas deste domingo. A transmissão também ocorre na internet, pelo Youtube e Facebook.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, a missa de ramos ocorre às 18h deste sábado e às 9h do domingo. A transmissão ocorre pelo Youtube e Facebook.

No Santuário de Nossa Senhora de Fátima, as missas ocorrem em quatro horários: 7h, 9h, 12h e 17h, no domingo. O convite é para acesso online via Youtube.

Também no domingo, na Paróquia Cristo Rei, a transmissão acontece pelo Youtube às 17h30.

Na Paróquia Nossa Senhora da Glória, a missa acontece às 11h, através do Youtube da igreja, no domingo.